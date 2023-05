Shakira da duro golpe económico a Piqué y puso fin al último negocio juntos: podría llevarlo a la ruina

Shakira finalmente le dio a Piqué un adiós definitivo, y no solo en lo amoroso, también en los negocios, pues se sabe que la colombiana era una gran ayuda para la empresa del futbolista.

Kosmos, la empresa de Piqué tuvo un gran éxito cuando la cantante comenzó a ayudarle y hasta conseguirle tratos millonarios con empresarios que solo aceptaron por ser ella.

Pero, ahora que no están juntos luego que el futbolista la engañara con su ahora novia, Clara Chía Martí, y que Shakira se fue de España, le puso punto final a la ayuda que le dio por años a su empresa.

Shakira retira ayuda a Piqué para su empresa y esto podría significar el declive de Kosmos

Según reveló el medio español Vanitatis, Shakira aún mantiene empresas y sociedades en España, una es Fire Rabbit SL, que se dedica a la gestión inmobiliaria, revocó a Ferrar Vilaseca como “administrador solidario”.

Esto representa un duro golpe a Piqué, pues Vilaseca es un abogado cercano y querido por Piqué, con quien trabaja en asuntos empresariales de Kosmos: Entertaintment, Talent, New Studios y Management.

Esta fue una forma de venganza de Shakira a Piqué, y así se desvincula de él y su empresa, y todo lo que tiene que ver con los negocios, y ahora Shakira es la única administradora de esta empresa que tiene un activo de 6.7 millones de euros, y muchos predicen que podría ser el comienzo de la ruina de Kosmos.

Además, parece que su nuevo negocio, la Kings League y Kosmos no tienen buenos números, a pesar de haber firmado contrato con Mediaset, el grupo audiovisual más importante en España.

Y es que medios españoles aseguran que las cifras de audiencia de los partidos de la Kings League van bajando, pues solo consiguió 259.000 personas el pasado domingo.

“Sin Shakira no eres nadie”, “uy estoy lista para ver tu fracaso Piqué jaja”, “eso Shaki ya deja de ayudar a ese patán”, “ese patán no se merece nada de ti, y menos que lo ayudes”, “se sabe que quien llevó al éxito a Piqué fue Shakira, ahora verá que sin ella no es nadie ni logra nada”, y “me encantan los finales felices jaja”, fueron algunas de las reacciones en redes.