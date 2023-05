Roku celebra su #StreamingDay entre los mejores contenidos y estrenos

Roku, la plataforma de transmisión de TV número 1 en los Estados Unidos, Canadá y México está celebrando un año más con las mejores opciones para ver tus series, películas y contenidos deportivos favoritos.

Los reproductores de transmisión de Roku han cambiado la forma en que las personas ven televisión, seleccionado una gran cantidad de canales y contenido para disfrutar.

Fue en mayo de 2008 cuando se lanzó al mercado el primer dispositivo que transformó un televisor en un Smart TV, razón por la que cada año se celebra el #StreamingDay.

Con una temática #RokuCity, durante el evento especial hubo photo opportunities en los que los invitados de medios, influencers y comunicadores de los canales aliados pudieron participar. Desde el Demogorgon de Stranger Things y un infectado de The Last of Us hasta la oportunidad de sentirte parte de un programa de Fox Sports, el #StreamingDay dio una probada de todos los contenidos que los usuarios podrán disfrutar.

Actualmente Roku cuenta con 71 millones de cuentas activas, 25.1 millones de horas de streaming y 4 diferentes devices con precios para todos, convirtiéndose en un líder en plataformas de video streaming.

Los dispositivos son fáciles de configurar y de usar. Incluyen un control remoto sencillo y funciones como Roku Search para facilitar la búsqueda de contenidos. Con esto, el usuario tiene acceso a más de 4000 canales que incluyen opciones gratis como Pluto TV, Tubi y VIX así como los de pago como Netflix, Disney+, AppleTv, HBOMax, y más recientemente Star+. La plataforma además cuenta con Roku Channel, con más de 30 producciones de Roku Originals conformadas por producciones de socios globales como Sony, Lionsgate y Grupo Telefórmula.

Los canales adicionales incluyen contenidos de deportes, noticias, programación internacional y para niños. También están disponibles los principales servicios de música, como TuneIn y Spotify.

Entre los estrenos de MAYO en Roku están:

La familia Stallone (Paramount+)

Isla Brava (Vix)

Terrifier 2 (Prime Video)

Shetland (AcronTv)

VGLY (HBOMax)

Unclenching The Fists (MUBI)

Los plomeros de la Casa Blanca (HBO Max)

Quiero tu vida (Vix+)

La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton (Netflix)

Uno para morir (Paramount+)

¡Hasta la madre! Del día de las madres (Prime Video)

City on Fire (Apple TV+)

Los cinco Diablos (Mubi)

También puedes encontrar: