‘Unboxing Netflix: esto es todo lo que llegará a la plataforma en los próximos meses

Netflix se toma muy enserio el satisfacer las necesidades de sus suscriptores y lo dejó más que claro en el evento Unboxing Netflix en el que se reveló todo lo nuevo que llegará a la plataforma en los próximos meses.

La oferta ya es extraordinaria e incluye opciones para todos, desde las emocionantes series de época y documentales en los que “la realidad supera a la ficción”, hasta lo mejor del contenido coreano con los famosos doramas. Actualmente la plataforma ha apostado con gran éxito por las producciones hechas en México, además de derribar barreras con contenidos traídos desde otros países como Dinamarca, Japón, Brasil, Argentina y más.

Decenas de títulos se sumarán a la plataforma

Durante el Unboxing Netflix nos recordaron las ya anunciadas nuevas temporadas de The Witcher, Cobra Kai, Sex Education, The Crown, Heartstopper y Sweet Tooth, además de la llegada del esperado spin-off de La Casa de Papel, Berlín.

Entre las producciones mexicanas que llegarán están El elegido, Las viudas de los jueves, El último vagón, La gran seducción, Madre de alquiler y un nuevo proyecto de Cindy la Regia. Argentina estará presente con El amor después del amor, serie sobre la vida del músico Fito Páez, mientras que Colombia seguirá con la segunda entrega de Pálpito.

De Corea para el mundo

Sin duda una de las salas favoritas del evento fue la sección de producciones hechas en Corea del Sur con las que reafirmamos que su inclusión en la plataforma ha sido un gran acierto. Y es que con esa mezcla de tramas románticas y dramáticas, los k-dramas se han convertido en un medio muy popular de entretenimiento, sin mencionar que aquellas producciones de acción y suspenso se han posicionado a la par de aquellas con las que Hollywood ha dominado la industria por años.

Series como La Gloria (1 y 2), Love Alarm, Estamos muertos, Boys Over Flowers y El juego del calamar ya han sido un rotundo éxito y próximamente estarán disponibles El monstruo de la vieja Seúl (Gyeongseong Creature), Sweet Home 2, Besos Kitty, Black Knight, La buena mala madre, entre otras que prometen fascinar a la audiencia.

Series de todo el mundo

La oferta internacional que llegará a la plataforma es bastante amplia, con títulos comp One Piece (Estados Unidos), Lupin 3 (Francia), Ciudad invisible (Brasil), La enfermera (Dinamarca), Concierge Pokémon (Japón), Élite 7 (España), La diplomática (Estados Unidos), Griselda (Estados Unidos) y Obliterated (Estados Unidos).

Los documentales también conquistan la plataforma

“Cuando la realidad supera la ficción” ha sido el lema bajo el que la plataforma presentó la oferta de documentales con los que atrapará a la audiencia.

Uno de los más esperados que llegará a mediados de año es La dama del silencio: el caso Mataviejitas, a cargo de Laura Woldenberg y Carlos Pérez Osorio, productores de Las tres muertes de Marisela Escobedo. Our Planet II, Life on Our Planet y The Deepest Breath son otros documentales que estarán disponibles.

Más contenidos para todos

Entre las producciones de Hollywood estarán: Rebel Moon, La madre, Leave the World Behind, Nimona, Leo. Además podrás ver nuevo contenido deportivo como Full Swing, Drive to Survive S5, Break Point y Tour De France: Unchained.