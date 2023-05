Luis Miguel agota entradas y Daniel Bisogno dice que es “un espectáculo de baja calidad”

Si hay un artista que, pese a su personalidad arrogante mueve masas, ese es Luis Miguel y no hablamos solo de México, los fans en América Latina son miles y esperan por su Tour 2023 para verlo de nuevo en el escenario.

Pero los expertos en la materia de espectáculos aseguran que es una “perdida de tiempo” ir a un concierto del “El Sol”, pues es poco lo que ofrece en el escenario.

Es el caso del conductor de Ventaneando, Daniel Bisogno, quien despotricó del intérprete de clásicos como “La Incondicional”, “La Bikina”, y “Miénteme” y dijo estar cansado que se tengan varios días hablando de su regreso al espectáculo.

“Ya me tiene harto Luis Miguel. Luego da unos conciertos... yo a los últimos que fui... me tocó verlo con seis músicos y los coros grabados. No tiene mad*e”, dijo en el programa de esta tarde.

A Bisogno le parece increíble que después de tantos años, “sean espectáculos de baja calidad... también uno quiere ver un poco de espectáculo, no nada más verlo parado”.

Luis Miguel “no se mueve, no dice nada”

Otra de las presentadoras, Linet Puente dijo estar sorprendida de la cantidad de boletos que vendió el Tour 2023 del cantante mexicano: “Luis Miguel no se mueve, no se comunica, no dice nada... solo sale con conciertos después de años de no hacer nada”.

Considera que, pese a que el artista ha estado alejado de los escenarios, el publico cree en su talento. “Luis Miguel no da más y la gente sigue con una expectativa enorme”.

“Es muy molesto para el público que, entre canción y canción, se van a negros. Apagan las luces, hacen una gran pausa y luego aparece Luis Miguel. Eso rompe la narrativa y el ritmo. La gente quiere una tras otra y que conecte”, opinó la conductora Rosario Murrieta.

Lo contrario, “fino y elegante”

Pero también está el lado contrario, quien defiende a “El Sol” de México como es el caso de la actriz y presentadora mexicana, Rebecca de Alba, quien asegura que Luis Miguel es un hombre “fino y elegante” y su voz en el escenario “es espectacular”.

“Es “El Sol”, tiene una voz espectacular (…) Es curioso que de él dicen y no dicen y todo el mundo quiere saber de él y él parece que no quiere saber de nadie, le da igual y sigue su vida. Él sí que es un hombre fino y elegante”.

Desde que se anunció la venta de boletería para el concierto de Luis Miguel en México, en cuatro horas agotó los boletos, razón por la cual añadió nuevas fechas ante la alta demanda, reseñó la revista Fama.

La venta general comenzó a las 15:00 horas el pasado miércoles 16 de mayo del presente año, así que la fila virtual se saturó desde los primeros minutos.