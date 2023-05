“Se ve más hombre que en la revista GQ”: Haters destruyen a Karol G por “las fotos más lindas”

El 2023 ha sido uno de los mejores años para la cantante colombiana Karol G. En estos cinco meses ha cumplido varios de sus sueños y uno de ellos fue grabar un tema en colaboración con su paisana Shakira y lo logró. “TQG” es todo un éxito, y por si fuera poco también conoció a Rihanna.

Durante el fin de semana, “La Bichota” rememoró cuando tenía 13 años y cantaba con mucha ilusión las letras de Alicia Keys. Ahora a sus 32 años lo pudo lograr: desde el escenario en Barranquilla, la neogranadina coreó “No One”, mientras que Alicia tocaba el piano e interpretaba el resto de la canción. Un momento épico para Karol.

Ella siempre se ha caracterizado por ser genuina, algo que le ha llevado a ganarse el corazón de millones de seguidores. Siempre apuesta por tratar de ser lo más natural posible con su imagen, porque entienden que es un ejemplo a seguir para muchas.

Durante una visita al programa español El Hormiguero en marzo de este año afirmó: “A veces debo pensar más de una vez lo que uno va a subir, porque está la responsabilidad social de que a uno lo ve mucha gente. (…) Trato de ser como muy abierta en las redes sociales como así: ‘Mira soy como tú’ (…) Mírame los gorditos, mírame los bracitos. Mírame la pancita”.

Pocos días después hizo toda la bulla posible cuando la revista GQ publicó su edición con ella en la portada, pero con fotos retocadas que no la hacían lucir nada agraciada, ni parecida a ella. Esto retumbó en todo el mundo, hasta Jamie Lee Curtis le dio la razón a la interprete de “Mami”.

Karol estaba fúrica porque, a pesar de decirles que no les dio el visto bueno, el medio de comunicación igualmente las publicó. Fueron atacados, al punto que debieron borrar todas las publicaciones de su cuenta en Instagram.

Este 16 de mayo, la artista urbana otra vez posó para un medio de comunicación, pero esta vez sí quedó contenta con el resultado. A través de su Instagram, manifestó: “Miren las fotos tan lindas que me hicieron para W Magazine. Gracias por invitarme a compartir los logros de mi carrera”.

El post estuvo acompañado de cinco fotos que fueron tuvieron el mismo impacto que las de GQ. Los haters de Karol G se descargaron en la caja de comentarios, pero lo que más llamó la atención fue que, incluso, muchos fanáticos les dieron la razón.

“Pero aquí se ve más hombre que en la revista de México, se veía más femenina”, “Yo no veo la diferencia de las fotos”, “¿Por qué parece una trans? “, “Ella se hizo algo en la cara porque antes tenía la carita super femenina y rellenita” y “Mejor hazte las cejas”, le dijeron sus trolls.

Mas algunos fans coincidieron con ellos: “Yo la amo, pero estas fotos no se ven nada profesional ni muestran su belleza real. No son para nadas bonitas”, “Hay cosas que no le quedan bien, como nos pasa a todas, y estas fotos no le favorecen”, “Me encantan sus canciones, pero realmente parece un meme”.