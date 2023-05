Hijo de Eduardo Palomo comparte tierno mensaje sobre su papá y prueba que son dos gotas de agua

Eduardo Palomo se marchó de este mundo el 6 de noviembre de 2003, pero su recuerdo sigue presente entre los que lo amaron, incluyendo su hijo Luca, quien actualmente es muy parecido a su famoso papá.

Él es fruto de la relación que tuvo el actor con Carina Ricco, y de la cual también nació Fiona, de 24 años en la actualidad y que le siguió los pasos en la actuación.

Por su parte, Luca tiene 22 años, se dedica a la música y es bastante reservado con su vida. A través de las redes sociales suele reaparecer de vez en cuando, como sucedió recientemente para homenajear el que hubiese sido el cumpleaños 61 del protagonista de telenovelas.

El tierno mensaje del hijo de Eduardo Palomo: así luce actualmente

“Papá, ayer cumplirías 61. Han pasado muchas cosas que me gustaría contarte algún día. Donde sea que estés, estoy seguro de que tu vida va a estar tan llena de amor y de aventura como nunca. Sé que estarás planeando nuevas formas de llegarle a la gente al corazón como siempre lo has hecho. Y no hay día que pase en el que no sienta el orgullo de formar parte de esta familia. Te amo, gracias por ser mi papá”, escribió conmovido.

Hijo de Eduardo Palomo El joven Luca reconoció el talento y calidad humana de su padre (@lucapalomo/Instagram)

Carina Ricco también lo recordó en su perfil de redes sociales, pero fue el jovencito el que se llevó el protagonismo por abrir su corazón de tan íntima manera.

“Wow, de verdad tu mamá ha hecho un excelente trabajo”, “Que belleza que un hijo se exprese así de su padre”, “Era un gran actor, pero mejor persona”, “Sé que estaría orgulloso de todos ustedes”; opinaron los internautas.

Asimismo, no faltaron los que elogiaron al hijo de Eduardo Palomo por el gran parecido físico con su papá en la actualidad, resaltando que son como dos gotas de agua.