Fans recomiendan a Yailin dejar obsesión con Karol G: “No uses a Cattleya para llamar la atención”

Yailin la más viral ya está cansada de los desplantes de su expareja, el cantante de música urbana, Anuel AA, quien en los conciertos que realiza por varias ciudades se ha dedicado a nombrar a Karol G y lo mucho que la extraña.

El rapero anunció su separación de la cantante dominicana unas semanas antes de nacer la hija de ambos, Cattleya. Desde entonces, Anuel se ha dado a la tarea de gritarle al mundo lo que extraña a La Bichota y su rabia porque ella solo tiene ojos para Feid, romance que no ha sido confirmado por la pareja.

Mientras que la cantante colombiana hasta eliminó todas las fotos que tenían juntos en Instagram, dando a entender que no piensa volver a su viejo amor ya que disfruta mucho su presente profesional y personal, reseñó el portal Terra.

Yailin le quitó el apellido del padre a su hija

A Yailin le ha tocado “tragar grueso” con la separación, quedarse sola en la maternidad, aun cuando el rapero aseguró que estará siempre para apoyarla y se emocionó con la llegad de Cattleya.

Yailin la más viral le cambió el apellido a su hija (Instagram: @cattleya_guillermo)

Sin embargo, la dominicana ha tenido que lidiar con otras situaciones, entre ellas enterarse de la noticia de que su expareja reconoció a una niña de 6 meses producto de una relación que tuvo con la modelo Melissa Vallencilla y la obsesión de Anuel con Karol G.

Así que Yailin la más viral, quien desde antes tenía una guerra con la colombiana, no aguantó más y tomó una decisión que le ha generado miles de críticas, quitarle el apellido Gazmey a su hija Cattleya en las redes sociales y colocarle solo el suyo, Guillermo.

Además, eliminó las fotos del día del nacimiento de la bebé donde salía con Anuel AA.

No se sabe si esta medida la cantante también la va tomar de forma legal para quitarle todo a Anuel AA o si es sólo un llamado de atención virtual, los cierto es que sus fans le aconsejaron que dejara la venganza y la obsesión con Anuel y Karol G y se centre en la crianza de su hija .

“Me parece una inmadurez lo del apellido”, “Wao pero Cattleya no sigue ni a su papá”, “Cuanta inmadurez , no ponerle el apellido que le corresponde a esa niña, el de su padre”, “No uses a Cattleya para llamar la atención”, son algunos de los comentarios que han recibido las publicaciones de la dominicana con su pequeña.