Al estilo de Shakira, Adamari López practica surf, pero se burlan de ella: “te ves ridícula a tu edad”

Adamari López tiene una vida feliz y muy divertida y deja claro que aunque la despidieron de Telemundo, ella sigue triunfando.

La famosa ha aprovechado para viajar, ejercitarse, hacer videos, y pasar mucho tiempo con su hija, esto mientras llega algún buen proyecto en el que siga sumando éxitos, muchos aseguran que podría ser una telenovela.

Mientras tanto, sigue creando memorias y recuerdos con su hija y recientemente fueron a la playa para surfear juntas.

Te recomendamos: Adamari López vive doble trago amargo: no solo la despidieron, ahora Toni dio un paso más con su novia

Adamari López se muestra practicando surf como Shakira, pero recibe burlas y críticas

Adamari López presumió sus primeras clases de surf en sus redes al estilo de Shakira, actividad que hizo para festejar el Día de la Madre con su hija.

“Quise hacer cosas que a ella le gusten y crear memorias como madre e hija. Alaia ya lo ha hecho, y yo ahorita una vez, estamos en mi segunda tanda de entrar al agua”, explicó la puertorriqueña antes de entrar al agua.

Mientras ella surfeaba, su amigo Carlos relató todo lo que ella hacía, y aunque fue un gran logro para Adamari, muchos se burlaron y la compararon con Shakira, quien ha tomado clases de surf también, pero va mucho más avanzada, pues tiene más tiempo practicándolo.

“Se ahoga la chaparrita, que alguien la salve jaja”, “esta no le llega ni a los pies a Shakira”, “puede usar el cuello de balsa jaja”, “ya estás muy vieja para andar haciendo el ridículo”, “quiere parecerse a Shakira, pero no puede jaja”, y “ay por favor Adamari, ponte a hacer otra cosa, no lograste nada”, fueron algunos de los crueles comentarios.

Te recomendamos: El bikini con el que Adamari López mostró su lado más sexy a sus 51 y calló a quienes la llaman “vieja”