La desprecia y se burla de ella: los crueles apodos que Juan Carlos le puso a Letizia y otros desplantes

El rey emérito Juan Carlos es uno de los más polémicos de todos los tiempos, especialmente por el trato que le ha dado a su nuera, la ahora reina Letizia .

Desde el principio, Juan Carlos no aceptaba a Letizia como esposa de su hijo y futura reina, y una de las razones es porque ella se había divorciado y no venía de una familia rica.

Sin embargo, tuvo que aceptar el matrimonio de Felipe con la periodista española, pero siempre le dio malos tratos y hasta se burló de ella, incluso hasta la fecha lo sigue haciendo.

Los desplantes del rey Juan Carlos a su nuera Letizia

Medios españoles revelan que el rey emérito Juan Carlos “odia” a su nuera, la reina Letizia y por eso le tiene apodos con los que se refiere a ella de forma despectiva.

“Mandona”, “la chacha”, “la criada”, “la plebeya”, “la asturiana”, y “esa” son algunas de las palabras que usa para referirse a ella de la forma más despectiva y hasta se burla de ella.

El portal TiempoX explicó que el rey aseguró que Letizia era “lo peor que había entrado en la casa en años” y también dijo que ella no tenía “sangre azul”.

Además, tampoco le gustaba ni estaba de acuerdo con que Letizia presumiera de sus conocimientos, y por eso, también le puso el apodo “La princesa de Tolosa”, que todo lo sabe.

“Ya sabemos que eres la más inteligente de la familia, pero, por favor, deja hablar a los demás”, le dijo Juan Carlos a la ahora reina.

Además, la humilló cuando estaba embarazada de su primera hija Leonor, y la obligó a arrodillarse frente a él, en el funeral de su hermana Erika, quien se suicidó.

La imagen aun circula por Internet y muestra uno de los peores momentos vividos por la ahora reina Letizia y que generó un gran rechazo a Juan Carlos.

Y aunque ya casi han pasado 20 años desde que se casó con Felipe, el emérito rey aun no la quiere ni acepta y la culpa de todas sus desgracias.

Recientemente, l a culpó de que el rey Carlos de Inglaterra no lo recibiera, y es que asegura que fue Letizia quien llamó a Camila para que su esposo no lo recibiera, pero muchos aseguran que es pura “paranoia”.

Sin duda la relación de Letizia con sus suegros nunca será bueno, ellos no la quieren, y ella no los quiere, e incluso se dice que está a punto del divorcio con Felipe, pero no está confirmado.

Sin embargo, hasta ahora, ambos siguen apareciendo en eventos y actividades, juntos y separados, cumpliendo con sus deberes.