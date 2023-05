“Nunca había visto algo así”: Nadia Ferreira festejó su cumple y el pastel robó las miradas

Nadia Ferreira, la modelo paraguaya y ex aspirante a Miss Universo, no solo está llena de dicha por la espera de su primer bebé junto al cantante originario de Nueva York, junto a Marc Anthony, y tal parece que su festejo ya lleva un adelanto, pues hemos visto que no ha dejado de viajar.

La modelo se ha convertido en una de las personalidades más queridas del espectáculo, y es que no solo fue gracias a su relación con Marc Anthony, también lo fue gracias a su participación en Miss Universo que la posicionaron entre las concursantes favoritas del certamen, pese a que no ganó la corona.

Nadia Ferreira Instagram: @robertpetersenokk (Instagram: @robertpetersenokk)

Por otro lado, desde su cuenta de Instagram, Nadia Ferreira compartió una imagen previa a su día especial donde se leía “Good morning, alguien amaneció feliz porque mañana está de cumple”, junto a una fotografía que mostraba un hermoso arreglo de rosas rojas.

Más tarde, el día de ayer, la modelo acompañó a su esposo a un torneo de Golf de la fundación Maestro Cares, creada por el propio Marc Anthony y Henry Cárdenas en 2012, con el objetivo de apoyar a niños y jóvenes de la región en situaciones vulnerables. Este evento para recaudar fondos se celebró en el Hotel Biltmore, en Coral Gables, donde aprovecharon el momento para anunciar la nueva sede que tendrá en Paraguay.

También te podría interesar: Con divertidas fotos, Marc Anthony y Nadia Ferreira gritan su amor y callan rumores de ruptura

Marc Anthony y Nadia Ferreira Instagram: @breakingprotocolbook (Instagram: @breakingprotocolbook)

La modelo y Marc Anthony celebran la dicha de su matrimonio

Desde que anunciaron la feliz noticia de que se convertirían en padres, Nadia Ferreira y Marc Anthony no se han separado un minuto y pese a que algunos han querido poner en duda la solidez de su matrimonio, poco les ha afectado y con fotografías, la pareja ha demostrado que nada los rompe.

Si bien se dieron a conocer algunas de las reglas que el cantante le habría impuesto a la ex concursante de Miss Universo, como pausar sus viajes en el jet privado de Marc Anthony y abstenerse de hacer su deporte favorito, Nadia Ferreira encontró nuevas formas de mantenerse en forma sin comprometer su salud, es así que ha compartido con sus seguidores su rutina de ejercicios de yoga y sus viajes disfrutando de la paz de la playa.

También te podría interesar: ¡Nadia lo heredó de ella! Ludy Ferreira tiene los looks elegantes y chics para brillar a los 50

Nadia Ferreira celebra su cumpleaños con sus personas favoritas

La modelo está de festejo y sus personas favoritas lo saben, es por eso que durante sus vacaciones en las playas de Miami se reunió con sus personas favoritas para difrutar de unos días en un yate, en los videos, se puede ver que Nadia Ferreira comparte con su madre, Ludy Ferreira, quien por cierto no la ha dejado ni un minuto y la ha descrito como uno de sus mayores impulsos a lo largo de su carrera, por otro lado, en la fotografía aparecen sus amigos, el cantante de música urbana Guaynaa y su esposa Lele Pons, quien también es sobrina de Chayanne.

Nadia Ferreira Instagram: @nadiaferreira (Instagram: @nadiaferreira)

Su pastel de cumpleaños y la emotiva felicitación de su madre

Hace unas horas, Nadia Ferreira compartió su primer pastel de cumpleaños, con un peculiar detalle, y es que en el barco están prohibidas las velitas, por lo que optaron por colocarle una veladora encima, al hermoso postre decorado por chispitas de colores y betún.

Nadia Ferreira Instagram: @nadiaferreira (Instagram: @nadiaferreira)

Era obvio que su mamá sería la primera en compartir un mensaje de felicitación para la modelo, es así, que Ludy Ferreira, escribió para su hija “Feliz y bendecido día para la futura mami más hermosa y que Dios te siga bendiciendo a cada paso que das… Te adoro mi reina”.

También te podría interesar: No todo es lujo: las veces que Nadia Ferreira demostró su humildad y todos la amaron