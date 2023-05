Esto pasó entre el hijo de Mariana Levy y Ana Bárbara a quien ahora le pide perdón

José Emilio Fernández, hijo de la fallecida actriz Mariana Levy, y del productor José María Fernández ‘El Pirru’, dio detalles de lo que ha sido su vida y lo que fue su infancia tras la trágica perdida de su madre, cuando tan solo tenía 8 meses de edad.

El joven fue criado por Ana Bárbara tras el romance de su padre con la cantante, por lo que gran parte de su vida la vivió con ella y sus recuerdos más felices son a su lado.

Aunque no tiene recuerdos de su madre, asegura que la tiene muy presente con fotografías y videos. Su ausencia lo ha llevado a enfrentar distintos episodios de depresión y por si fuera poco con el pasar de los años también enfrentó la separación de Ana Bárbara y ‘El Pirru’.

Los problemas entre el hijo de Mariana Levy y Ana Bárbara

El divorcio de su padre con la intérprete, fue un duro golpe para él pues volvió a enfrentar la perdida de una figura materna en su vida. Ana llenó de amor a los hijos de ‘El Pirru’ y ella misma ha revelado el cariño que siente por los hijos de su expareja.

“Lamentablemente, por cuestiones mías de que yo la ca$%& en gran medida con ella, me porté mal y nos distanciamos. Hoy no tenemos relación y eso es algo que tengo en mente todo el día, sentirme vacío, porque es mi mamá, ella me cuidó, y a final de cuentas quedé muy mal con ella” dijo en entrevista con TV NOTAS.

De igual manera, detalló cual fue la última conversación que sostuvo con la mujer que lo vio crecer. El joven aseguró que la ruptura se dio durante un viaje a Los Ángeles en diciembre de 2021.

“El 10 de mayo de 2022 le mandé un mensaje por el Día de las Madres y ella me respondió que no podía creer mi actitud, que yo estaba haciendo mal, y desde ahí ya no hay contacto con ella”, contó.

José Emilio habló de las ganas que tiene de reconciliarse con ella y recuperar nuevamente su confianza. Es por ello que le envió un mensaje diciéndole que la ama demasiado, pidiéndole perdón por lo que hizo y que le encantaría volver a verla y tenerla de vuelta como madre.