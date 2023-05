“Golpe” para Carlos y Camilla: Kate Middleton rindió homenaje a Lady Di con este detalle

Kate Middleton La Duquesa no temió en hacer un homenaje a la princesa Diana y a la reina Elizabeth (Petr David Josek, Leon Neal/AP)

El rey Carlos III de Gran Bretaña fue coronado ante cientos de invitados de alto perfil incluidos líderes mundiales, aristócratas y celebridades dentro de la Abadía de Westminster, así como por decenas de miles de simpatizantes que se reunieron en el centro de Londres a pesar de la lluvia. En septiembre pasado, Carlos ascendió al trono tras la muerte de su madre, la reina Elizabeth.

Las trompetas sonaron dentro de la abadía medieval y la congregación gritó “Dios salve al rey Carlos” cuando el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, colocó la corona de San Eduardo de 360 años sobre la cabeza de Carlos.

Kate Middleton no es reina pero “opacó” a Carlos y Camilla

La princesa de Gales, de 41 años, honró a la reina Isabel y a la princesa Diana en la ceremonia de coronación a través de joyas con un significado muy especial, algo que muchos alegaron “enfurecería” a Camilla en su gran día.

Como siempre, Middleton eligió cuidadosamente piezas que honraban a las mujeres reales importantes en su vida, agregando no solo un tributo a su difunta suegra, la Princesa Diana, sino también a la Reina Isabel.

El resplandeciente collar George VI Festoon presenta tres hileras de diamantes y fue creado en 1950 por encargo del rey George VI para su hija mayor, la entonces princesa Isabel. La reina Isabel recurrió a la pieza para cenas de estado y ocasiones especiales durante su reinado sin precedentes.

La Princesa Kate ha usado las joyas de su suegra muchas veces a lo largo de los años y ésta no fue la excepción. “Las perlas son uno de los pocos artículos de joyería que puedes usar durante el duelo y están inextricablemente vinculadas con la reina Isabel y su legado de joyería personal”, dijo Bethan Holt, autora de The Queen: 70 Years of Majestic Style, a PEOPLE. “Es un símbolo de luto por un monarca, pero también por una abuela o bisabuela”.

Kate Middleton Durante la coronación de Carlos III, Kate rindió homenaje a Diana y Elizabeth (Leon Neal/AP)

A lo largo de su reinado, Elizabeth usó el collar de George VI en varias ocasiones importantes, incluida la apertura estatal del parlamento en 2012, así como en el banquete estatal en el Palacio de Buckingham en 2018 y en sus visitas oficiales a Alemania, los Países Bajos y Malta.

Mientras tanto, los aretes de Kate también fueron una elección conmovedora. Sus aretes colgantes de perlas y diamantes del Mar del Sur provienen de la colección de joyas de la princesa Diana.

Camilla “se salió con la suya” y ahora es Reina

Camilla Parker Bowles Tras años luchando por el título de Reina, Camilla finalmente recibió la corona (Yui Mok/AP)

Carlos siempre mantuvo a Camilla Parker Bowles, su amor de toda la vida, cerca pero fue hasta 2005 que hicieron oficial su relación. Este enlace escandalizó a Inglaterra, al resto del mundo y a la propia reina Isabel II.

Fueron sido cinco décadas las que Camilla luchó por el título de reina aunque en realidad, todas las ex reinas consortes han sido conocidas como ‘Reina’ más su primer nombre”.

Cuando un soberano varón asciende al trono y está casado, su esposa es tradicionalmente ungida y coronada en una breve ceremonia en la que además se le rinden homenajes. Ahora Camilla se ha convertido en la vigésima novena reina consorte en ser coronada en la Abadía de Westminster.