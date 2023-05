Angelique Boyer fue mamá y “se casó”, ahora se despide del personaje más difícil de su carrera

Angelique Boyer se ha ganado el cariño del público con su carisma y belleza, además de ser una de las actrices más versátiles del momento. Así lo ha demostrado con sus protagónicos en Teresa, Abismo de pasión, Lo que la vida me robó y Tres veces Ana. También sorprendió con su participación en Imperio de mentiras (adaptación de la serie turca Kara Para Aşk) y con Vencer el pasado, al lado de Érika Buenfil.

El los útlimos años, la actriz ha tenido una buena racha con proyectos importantes para la pantalla chica, siendo ‘El amor invencible’ uno de los retos más grandes en su carrera.

Producida por Juan Osorio, la telenovela es una versión de Mar Salgado, historia portuguesa de 2014 creada por Inês Gomes. La versión mexicana es protagonizada por Boyer, quien comparte créditos con Danilo Carrera, Daniel Elbittar, Lety Calderón, Marlene Favela, Guillermo García Cantú, Arcelia Ramírez, Víctor González y Gaby Platas.

La telenovela cuenta una historia llena de amor, pasión y venganza que ya ha mantenido a la audiencia pegada a la pantalla.

El amor invencible Angelique Boyer ha sido la protagonista perfecta de la producción de Juan Osorio (Instagram @elamorinvencible)

Aunque la transmisión seguirá hasta junio, varios de los actores ya han comenzado a compartir que se encuentran en la recta final de las grabaciones y la misma Angelique dejó un mensaje sobre su personaje.

“Ánimo, miércoles, ombligo de semana, semana corta y para nosotros última semana de grabaciones. La verdad es que se empieza a sentir la nostalgia, los actores empiezan a despedirse...en fin. Mucha tristeza pero también el cuerpo ya pide. Pide que esta ‘Leona’ se vaya a descansar a un nuevo destino muy feliz. Eso le deseo porque ha sido una guerrera, me ha hecho pasar por cosas increíbles retos inmensos y bueno, la motivación sigue hasta el último día echándole muchas ganas”, dijo Angelique a través de sus historias de Instagram.

En días anteriores, Angelique también expresó lo que su personaje ha significado para ella:

“Leona me tiene muy movida, un personaje que me ha dado muchas aventuras. Largas jornadas con compañeros increíbles a mi alrededor, profesionales que nos hacen sentir héroes y el TEAM que hacen mis días más divertidos! Empieza la cuenta regresiva del final”, se lee en una publicación.

Angelique Boyer 'El amor invencible' fue uno de los retos más grandes para la actriz (Instagram)

‘Leona’ le dio la oportunidad de ser mamá y casarse

Para la actriz, el personaje de Leona ha sido uno de los retos más grandes. “No estamos acostumbrados a ver a una protagonista como Leona Bravo, generalmente siempre suele ser víctima y aquí es todo menos víctima”, destacó Boyer en la presentación oficial, según People.

“Leona es el personaje más mamá que me ha tocado interpretar”, reconoció la actriz. “Ayer que viví esta experiencia me conmoví muchísimo de lo que me provocó, de lo que sentí, de lo que me pasó y estoy muy emocionada por tocar esas fibras y conocer a una mujer con tantas agallas”.

Angelique Boyer La actriz tuvo la oportunidad de ser mamá en 'El amor invencible' (Instagram @elamorinvencible)

En la vida real, Angelique no tiene hijos y en varias ocasiones ha sido clara respecto a no ser una prioridad para ella tenerlos. Sin embargo, en la telenovela tuvo la oportunidad de experimentar las emociones de una madre.

‘Leona’ tiene un par de mellizos: Ana Julia y Benjamín, interpretados por Isabella Tena y Emiliano González respectivamente. Eso sí, la protagonista enfrenta el dolor más grande que es el que la hayan separado de ambos cuando estos nacieron y aunque la vida los volvió a juntar, debe luchar por recuperarlos pues ambos desconocen su origen.

Angelique Boyer 'El amor invencible' ha tenido gran éxito frente a la audiencia (Instagram @elamorinvencible)

Del mismo modo, Angelique volvió a vestirse de novia para una telenovela y es que en uno de los episodios más recientes su personaje se casó con ‘Gael’, a quien Daniel Elbittar da vida.