Peso Pluma derriba barreras y calla bocas sobre dejar de hundirnos entre mexicanos

Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma hizo historia como el primer artista de regional mexicano en presentarse en The Tonight Show de Jimmy Fallon.

El intérprete de corridos tumbados ha roto récords con el tema ‘Ella baila sola’, además de la exitosa colaboración ‘Chanel’ con Becky G.

Jimmy Fallon presentó a Peso Pluma ante el público como el intérprete con la canción latina número uno en el país. “Aquí, en su debut en televisión estadounidense, interpretando la canción latina número uno en el país, ‘Ella Baila Sola’. Un aplauso para Peso Pluma”, exclamó el presentador mientas sostenía la portada del album del tapatío.

Ella Baila Sola 🇺🇸🪶 pic.twitter.com/iwkOC8ARK8 — Peso Pluma 🥷🕸️🕷️ (@ElPesoPluma) April 29, 2023

Acompañado por seis músicos y ataviado con una chamarra de cuero blanca con estampados, camisa blanca, pantalón holgado de mezclilla y tenis, el joven de 23 años se apoderó del micrófono para cantar el tema con el que dejó claro que en la música no existen las barreras.

Hace apenas unas semanas Shakira y el rapero argentino Bizarrap desataron la euforia en el foro cantando en español el tema Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53.

Internautas reaccionaron a la participación de Peso Pluma

En redes sociales, la opinión de su participación en dicho show estuvo dividida entre quienes alegaron que “sus letras son lamentables” y quienes lo defienden por ser “un mexicano que va en ascenso” y que ya tiene el reconocimiento internacional.

“Ese es el artista que nos representa en EU? Música con instinto de inferioridad”. “Bien por Peos Pluma y todo pero que penita la letra y el género, que nos perdone el mundo”. “Es hora del regreso de Luis Miguel para que salve la música”. “Ya no hay artistas con los que llenar el programa ¿eh? Al rato va a invitar a Los Ángeles Azules. Como se acorrienta todo”, expresaron.

Peso Pluma Internautas reaccionan a Peso Pluma en Jimmy Fallon (Twitter)

El hate que recibió Peso Pluma es un recordatorio de cómo muchas veces nos ponemos el pie entre nosotros y así lo dejaron ver quienes abogaron por él.

“Neta no entiendo por qué les cala tanto ver a los mexicanos llegando a lugares chingones, es un artista en ascenso y es normal que se muestre nervioso, no deja de ser humano”. “¿Porque los mexicanos siempre queremos hundir a los hermanos mexicanos que tienen más éxito ? No entiendo”. “La melodía es excelente. Y la letra, ¿de qué se quejan? En el reggaeton tampoco suele haber profundidad y el vocabulario no es el más elegante y respetuoso. Reconozcamos que México es un país diverso, y ahí radica el que seamos una potencia cultural”, se lee.

Peso Pluma Así reaccionaron internautas a la presentación del mexicano en el show de Jimmy Fallon (Twitter)

Los éxitos de Peso Pluma y los corridos tumbados

El tema “Ella Baila Sola” es una colaboración de ‘Doble P’ y el grupo musical de regional mexicano, Eslabón Armado. Desde su lanzamiento en plataformas digitales se posicionó en los rankings más altos de Spotify a nivel nacional e internacional. A su vez se ha mantenido en el Top 50 de la plataforma y en los primeros lugares en Corea y Japón.

Peso Pluma El intérprete ha causado sensación a nivel mundial (Mindy Small/Getty)

El tema también es un éxito en España, Alemania, Portugal, Francia, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Israel, Hong Kong y hasta en los Emiratos Árabes.

Los corridos tumbados se derivan del corrido pero con toques de música urbana como rap, hip-hop, trap e incluso reguetón. Aunque las letras explícitas han dividido opiniones, expertos musicales defienden este género como un medio de comunicación que relata la vida, además de que se utiliza para realizar una crítica o una sátira social.