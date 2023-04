Esta fue la innegociable condición que le pusieron Lucero y Mijares a su hija para hacer música

Los cantantes Manuel Mijares y Lucero conforman una de las parejas musicales más icónicas del mundo del espectáculo en México, pese a que desde el 2011 anunciaron la ruptura de su matrimonio, que duró 14 años. Ellos son referencia de madurez emocional por saber llevar una estupenda relación después de su separación, seguir estando juntos y sobre todo inculcando valores a sus dos hijos.

Mijares le contó a Yordi Rosado en una entrevista en el 2020 que la separación constante por sus trabajos influyó mucho en la relación, por lo que acordaron terminar de la forma más amistosa posible su unión.

“Estábamos acostumbrados a que estaba uno o estaba el otro. Hacía giras, novelas que tardaban muchos capítulos en grabar. Eso ayudó un poco a que estábamos con los chavos, no era de que se quedaran solos. Decidimos, como en Buckingham, (que cada uno estuviera en) el ala A y el ala B, nos separamos de cuartos. Siempre hubo un respeto espectacular, hasta la fecha. Nos seguimos tratando con el mismo cariño”, reveló el artista.

Te puede interesar: “Se pasaron”: Lucero sufrió ataque en pleno concierto y su reacción fue aplaudida

Ellos siempre han trato de inculcarles buenos valores a sus dos hijos: José Manuel, de 21 años, y Lucerito, de 18. Los jóvenes han demostrado que seguirán el ejemplo de sus padres, por lo que el primogénito ahora toca guitarra, bajo y batería, mientras que ella se destaca en el canto.

Sus padres están pendientes de que la fama no los “enferme” y que a pesar de los talentos que tienen y la fama que pueden lograr es necesario que siempre tengan conocimientos.

Juan “Todos los fines de semana Lucerito venía al teatro Hidalgo y “Yo la veía parada en bambalinas, atrás del escenario, ella veía cómo actuaban, cómo movían todo al escenario. Era un amor impresioante por el teatro, hasta que un día me dijo: quiero hacer teatro”

Innegociable condición para ser músico

Lucerito descubrió que el teatro musical es su gran pasión. “Todos los fines de semana Lucerito venía al teatro Hidalgo y “Yo la veía parada en bambalinas, atrás del escenario, ella veía cómo actuaban, cómo movían todo al escenario. Era un amor impresionante por el teatro, hasta que un día me dijo: quiero hacer teatro”, dijo el productor teatral Juan Torres.

Así fue cómo nació el proyecto musical Mago The Wiz, que se estrenará el próximo 30 de junio y que estará protagonizado por Lucerito, quien le dará vida a “Dorothy”. Su sueño se cumplió, pero no sin antes de cumplir con la innegociable condición que le pusieron sus padres: terminar los estudios.

Lee también: “Mi hija soñada”: Lucerito Mijares cumplió 18 y Lucero la celebró recordando su transformación

Lucero Mijares tuvo que terminar sus estudios antes de dedicarse de lleno a la música y el teatro musical: “Acabo de terminar la prepa, en noviembre. Justo mis papás me dijeron como: ‘Oye, para que hagas lo que quieras tienes que acabar la escuela’. Metí puras materias donde podía, si podía ir sábado iba el sábado, acabé y pues aquí estamos. Me gustaría estudiar teatro musical”, aseveró la joven artista para el programa Ventaneando este jueves 27 de abril.

Pero esto no es lo único que dijo sobre Lucero y Manuel, ella manifestó que sus padres le han inculcado cómo mantenerse firme y no dejar que el ego y la fama haga estragos en su personalidad.

“La he asumido muy bien (la fama) y también mis papás me han ayudado muchísimo a nunca quitar los pies de la tierra. Nunca me gustaría ser esta niña de pose, soberbia, me choca, cancelado. Creo que he intentado seguir mucho su ejemplo”, expresó la artista emergente.