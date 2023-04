“Se pasaron”: Lucero sufrió ataque en pleno concierto y su reacción fue aplaudida

La cantante Lucero es toda una referencia en la música mexicana, por lo que se ha ganado el cariño del público desde 1980 cuando su carrera despegó. Actualmente, está de gira de gira por toda América junto a su exesposa el también cantante Mijares, dando un gran espectáculo a donde van.

Todos les demuestran su admiración con pancartas, peluches y muchos obsequios más. Sin embargo, la noche del pasado 21 de abril uno de sus seguidores traspasó todos lo límites cuando la “Novia de América” interactuaba con el público durante un concierto en la Expogan 2023, en Hermosillo, México.

A través de un video que empezó a circular por Tik Tok, en la cuenta de @mechevega7, se observa a la estrella musical tratando de tomare unas autofotos con unas seguidoras mientras cantaba la canción “No tengo dinero”, de Juan Gabriel. Una de ellas le haló fuertemente el cabello para que le prestara atención, lo que ocasionó que la cantante se molestara.

Lee también: “Pensé que era Mijares”: hija de Lucero hace su debut musical pero recibe peores críticas

El video se visualiza cuando Lucero se logra zafar, pero lo que más impresionó fue su reacción, digna de una dama: sin dejar de cantar, solo encogió los hombros y le distanció lentamente hacia el lado contrario para compartir con sus músicos.

Por supuesto que las reacciones no se hicieron esperar entre la fanaticada: “Y luego se quejan que los de seguridad no los dejan acercarse “, “Ya me enojé”, “Ayyyy no que coraje me dioooo”, “y la seguridad en sus laureles”, “¡Qué coraje!, ¿por qué existen personas así?”, escribieron enfurecidos.

Una estrella excepcional

La también compositora y actriz manifestó el mes pasado que sigue más activa que nunca, pues con 43 años de trayectoria, ahora protagonizará la teleserie El gallo de oro, que será transmitida por la plataforma de streaming ViX+. La producción estará a cargo de Carlos Bardasano con la que trae de vuelta a la pantalla chica a Lucero.

José Ron será su coprotagonista de la historia que está basada en la novela corta de Juan Rulfo, que relata que un gallero llamado Dionisio Pinzón (José Ron) y la cantante Bernarda, conocida como la “Caponera” e interpretada por Lucero, están a punto de perder toda la buena suerte que los sacó de la pobreza por culpa de un gallo dorado.

La también presentadora de televisión expresó durante el anuncio de la serie que aunque adora las cámaras, su pasión es cantar y estar en un escenario.