“Novios eternos”, Lucero revela por qué no quiere casarse ni vivir con su pareja como lo hizo con Mijares

Lucero tiene una sólida relación con su novio, el empresario Michel Kuri, desde hace 11 años, y aunque han llevado su noviazgo en privado se aman mucho.

Aunque muchos aún sueñen con ver a la cantante y actriz con su ex y padre de sus hijos, Mijares, ella está enamorada del empresario, con quien comenzó una relación en el 2012.

Recientemente, Lucero abrió su corazón y dio detalles de su relación con Michel, mostrándose muy enamorada de él, y dejando claro que él la apoya en todo lo que hace.

“Mi eterno enamorado siempre ha sido un gran apoyo. Ahora que estoy grabando una serie (El gallo de oro), es vital su apoyo, porque me siento contenta, en paz. Ser amada por él es muy bonito, me mantiene con mucha ilusión y alegría”, dijo la famosa mexicana.

Lucero revela la razón por la que no quiere casarse con su novio, como sí lo hizo con Mijares

Muchos se preguntan por qué Lucero aún no se ha casado con Michel Kuri, como sí lo hizo con Mijares, el padre de sus hijos.

Y la famosa lo aclaró en la reciente entrevista a TV Notas, donde destacó que tienen una relación “tan linda, sana y sencilla, sin problemas, ni ataduras, ni obligaciones. Nuestro amor es porque nos amamos y día a día crece, y vamos de la mano en nuestro camino juntos”.

La famosa dejó claro que no tiene la necesidad de casarse para vivir plena esta relación con su novio, pues así están muy bien, y muchas mujeres se identifican con ella, pues para algunas, casarse es solo un trámite, un papel, y no dice nada del amor que hay en la relación.

“Él es un hombre muy inteligente y me apoya mucho en todo lo que hago. Lo único que él hace es hacerme feliz y quererme. Nos amamos sin compromiso, no tenemos hijos en común y no estamos casados, pero estamos juntos porque queremos; lo que nos hace permanecer juntos es el amor y el cariño que nos tenemos y ahora estamos más unidos que nunca”, dijo la famosa.

Además, dejó claro que aún no viven juntos, y aunque no lo descarta, no está entre sus planes más cercanos.

“No sé si algún día mi novio y yo vivamos juntos o lo decidamos, porque ya no están los chavos o ellos se fueron a hacer sus vidas, pero estamos felices así y tenemos una relación increíble... Todavía falta y ya iremos viendo”, explicó.

Sin duda, Lucero vive el mejor momento de su vida, se siente feliz con las relaciones que tiene con su ex, sus hijos, y su novio y no le falta nada, se siente plena.

“No me falta conseguir nada, estoy realizada. Solo le pido a Dios que me dé tiempo y salud para seguir disfrutando lo que me gusta: mi carrera, a mis hijos, a mi novio, a mi familia”, dijo la famosa.