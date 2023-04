¿Igual que los de ‘Hoy’? Así trató Adela Micha a Yeri Mua tras llamarla “labios de calaca”

Yeri Mua se ha convertido en una de las influencers más relevantes del momento por sus videos de maquillaje y su extravagante estilo de vida. Originaria de Veracruz, Yeri ha sido reina del Carnaval y aunque se ha ganado el cariño de los internautas por su transparencia, también se ha ganado un séquito de detractores.

El gran alcance que tiene en redes sociales la ha llevado ser invitada a programas de televisión como Hoy además de hablar de su carrera, partició en las dinámicas organizadas por los conductores. A pesar de que siempre mostró la mejor disposición, terminó siendo blanco de burlas por parte de los mismos, algo que sus fans reprobaron.

Yeri Mua La tiktoker fue invitada al programa Hoy (instagram)

Ahora, la influencer fue invitada al programa La Saga para conversar con Adela Micha sobre sus polémica y de paso hacer frente a las burlas que ambas se hicieron.

La pelea de Adela Micha y Yeri Mua

En 2022, la influencer compartió un video titulado “Me discriminaron en el INE por ser bonita” en donde exhibió que recibió malos tratos por el personal del módulo al que acudió además de que su fotografía no salió bien.

“En serio, esta foto yo creo que me la editaron para verme así de mal, porque yo no me veo así de fea, yo no estoy así de fea, la neta. Me la editaron, me la photoshopearonpara verme así de fea, porque fea no soy” , dijo Yeri Mua en su video.

Yeri Mua La influencer se quejó de su foto del INE (Facebook)

Sus declaraciones provocaron burlas entre los internautas, quienes le señalaron que las fotografías de ese tipo de identificaciones nunca son las más favorecedoras. Lo que nadie esperaba era que la periodista Adela Micha se uniría a las burlas luego de que en su programa compartieran el video de Yeri.

“Ay… Es que difícilmente se le cierra la boca, luego se pone labial hasta la nariz, pues difícilmente … Es que Martha Debayle da tutorial de cómo te pongas el labial”, mencionó Adela. “Sale mejor, se ve bien con sus pupilentes verdes, ve no más, pero se ve bien así. Ves como no puede cerrar la boca. A mi me parece que se ve bien, si viera la mía, yo parezco Poquianchis.”

Yeri aprovechó su en vivo para responderle a las burlas que se desataron sobre ella en el programa de la periodista

“Vamos a hablar de periodista a periodista, Adela Micha tiene mucha trayectoria y eso no se le cuestiona, es Adela Micha. Ahí ya está hablando de mi físico, no tengo la popularidad de Adela Micha en televisión, pero sí en redes sociales. Y dice un pendejo atrás ‘está horrible’, apoco, quiero verle la geta a quien dijo que estaba horrible. Ah no, como que hacen alusión que yo me pinto los labios para que se vean así, no, no, este hocicote lo tengo de nacimiento, no es inyectado, gracias a Dios nací con los labios así de grandes”.

“Muchos me han criticado mis labios tan grandes, prominentes, pero es mi genética, es algo que me gusta de mi misma. Es mi marca. La mayoría de las que me critican mis labios tienen bocas de cierre, parecen calacas porque no tienen ni hocico, con todo respeto”.

Ante internautas, lo dicho por Yeri fue tomado como que había llamado a Adela Micha “labios de calaca” y que por eso estaba hablando de los suyos.

Fans aplaudieron trato de Adela Micha a Yeri Mua

Pese al “enfrentamiento” que tuvieron en redes, Adela Micha y Yeri Mua tuvieron un trato cordial cuando se encontraron frente a frente. “Yo me siento un poquito nerviosa porque en algún momento comenté algo en redes”, dijo la influencer. Dijiste “que tengo labios de calaca, que soy una güera oxigenada, que me veo del culo, que estoy bien culera...”, le recordó Micha.

Yeri Mua Adela Micha le recordó a la influencer los insultos que le hizo (Instagram)

“Ay no, una disculpa y qué pena por lo que dije. Andaba de argüendera, seguramente andaba cruda ese día, no me cogieron bien ese día, sí, andaba yo de malas”, reaccionó Yeri Mua.

Yeri se disculpó pero lejos de seguir con la pelea o los reclamos, ésta le restó importancia a lo sucedido y expresó que todos tienen derecho a opinar. Posteriormente le dijo a Yeri que se veía guapísima, con lo que liberó la tensión.

Luego de la entrevista, la periodista retomó lo que habló con la influencer y afirmó que considera que lo que ha hecho para crecer en redes es una muestra de inteligencia.