No sólo una multa: esto es lo que Yeri Mua está pagando por una relación con influencer tóxico

Yeri Mua se ha convertido en una de las influencers más relevantes del momento por sus videos de maquillaje y su extravagante estilo de vida. Además, no ha temido en compartir su experiencia con las cirugías estéticas que la han vuelto un fenómemo viral en TikTok.

La influencer de 20 años fue reina del Carnaval de Veracruz 2022 y aunque gran parte de su fama está en TikTok, sus transmisiones en vivio a través de Facebook han sido su fuerte pues es donde más cercanía tiene con sus seguidores.

La fama de Yeri ha crecido como la espuma en poco tiempo sin embargo, su actual relación con el español Naim Darrechi ha dividido opiniones por el historial conflictivo de este.

En 2022 la veracruzana terminó su relación con Brian Villegas, a quien acusó de abusar económicamente de ella además de haberle sido infiel.

Posterior a esto, la influencer comenzó a desatar rumores de un noviazgo con el influencer Aaron Mercury. La relación nunca prosperó y Yeri sorprendió al presentar a Naim Darrechi como su pareja oficial.

Desde que Yeri sube videos con Naim, internautas han inundado sus publicaciones con advertencias sobre lo tóxico que es, algo de lo que ella se burla.

Yeri Mua salva a Naim Darrechi de prisión

Recientemente trascendió que el pasado 11 de abril el influencer español había sido arrestado en Veracruz por fumar marihuana en la vía pública. En redes sociales circularon imágenes de Naim bajo arresto con otro joven, ambos llevaban esposas. Yeri se burló de la situación comentando en su cuenta de Twitter: “Hasta detenidos se ven chulos mis niños”.

Hasta detenidos se ven chulos mis niños — tu bratz favorita (@yerimua) April 12, 2023

Días después Yeri hizo una transmisión en vivo junto a Naim, quien salió en libertad gracias a que ella pagó una multa. La joven explicó a los fans que tuvo que ir a los separos de Playa Linda, en Veracruz, para pagar cinco mil pesos y señaló que se trató de una multa administrativa, más no penal o legal.

“Yo quería llegar a ayudar, no quería que se los llevaran a la cárcel. Pero como él y yo empezamos a gritar, el policía se enojó y dijo ‘me los voy a llevar’”, contó la joven mientras mostraba el documento como evidencia.

Ahora veremos qué excusa pone Yeri Mua para defender a su criminal jaja, PQ ella dice que no juzgar sin conocer a la persona pero si lo arrestan a cada rato a Naim como no lo vamos a juzgar jajaja pic.twitter.com/oVf5J30E8L — Jared Os (@Jared_gomez_) April 12, 2023

Los fans cuestionan la fama de Yeri Mua

La llamada Bratz Jarocha ha defendido contra viento y marea a su novio pero esto le ha traido graves consecuencias a su reputación.

“Eres un PÉSIMO ejemplo a seguir para la juventud y todas las niñas de diferentes edades qué te siguen”. “Mucha decepción últimamente yeri”. “Fuera yeri, no contribuye nada al nuestra juventud!!!!”. “Terminó con el tóxico para meterse con uno corregido y aumentado”. “Este hombre es puro red flag”. “Era tu seguidora de mucho tiempo pero ya tu contenido es terrible. Deberías tener cuidado con ese Naim”. “No te das cuenta que Naim está hundiéndote?? Alejate de ahí!!”, se lee en redes sociales.

La detención de Naim por alterar la vía pública no el único problema que ha enfrentado Yeri Mua con él pues en el 2021 fue acusado de maltrato y abuso sexual. En entrevista con el influencer Mostopapi, el español afirmó que nunca utiliza condón porque “cuesta mucho” pero que nunca ha dejado a ninguna mujer embarazada por lo que seguirá haciéndolo.

Naim Darrechi, un influencer con 26 millones de seguidores en YouTube, dice entre risas que engaña a las chicas para mantener relaciones sexuales sin condón y eyacular dentro: "Les digo que soy estéril". Esto es un delito de abuso sexual. pic.twitter.com/rsDK56goPb — PabloMM (@pablom_m) July 12, 2021

“Es raro que no haya dejado embarazada a ninguna, así que voy a empezar a acabar dentro siempre, sin ningún tipo de problema. ¡Y nunca ha pasado nada! Estoy empezando a pensar que tengo un problema”. Ante sus palabras, Mostopapi preguntó consternado: “¿cuando acabas dentro ellas no te dicen nada?”, a lo que Darrechi le contesta: “Sí, pero bueno, les digo que tranquilas, que soy estéril. Tú tranquila, que yo me he operado para no tener hijos, y cuando me llegue el hijo, bendito seas”.

El influencer además salió de su país “debiéndole a las autoridades” pues tuvo un altercado con la Policía Local de Palma, en donde uno de los uniformados terminó con heridas provocadas por este. El español tenía que cumplir con la pena de 18 meses en prisión y una multa de mil 800 euros, pero nunca se presentó.