“Desaprobada”: Violeta Isfel presume mascota exótica y la tunden en redes

Violeta Isfel ha sido una de las actrices más queridas por su talento y carisma, además de que siempre busca la forma de acercarse a sus fans y agradecerles el apoyo que le dan.

Es así como a través de sus redes sociales y canal de Youtube la actriz comparte su día a día, desde su experiencia en los camerinos de la puesta ‘Lagunilla mi barrio’ y sus transformaciones de los personajes que interpreta, hasta la relación que tiene con su hijo y la rutina para mantener el órden en casa.

Aunque Violeta suele llenarse de halagos, no falta quienes critican su estilo de vida

Hace unos días, Isfel compartió que había comprado un camaleón de mascota y mostró el proceso de armado de su hogar, así como la elección de nombre junto a su esposo, su hijo y unos amigos.

Violeta Isfel Usuarios criticaron a la actriz por tener un camaleón de mascota (Facebook)

La actriz sorprendió con su nueva mascota pues en el pasado había compartido que le tenía fobia a los reptiles. Esto hizo que varios aplaudieran su valentía y el hecho de que estaba superando sus miedos.

Sin embargo, también hubo quien la criticó por tener a una especie exótica en cautiverio. “Es la 1 de la mañana porque los viernes lagunilla siempre salimos más tarde y Aslan siempre nos espera”, dice la actriz en el video, haciendo una demostración de cómo lo saca de su pecera para luego dejarlo moverse por sus brazos y cabeza.

Violeta Isfel La actriz compartió con sus seguidores un video con su mascota (Facebook)

Esto generó disguto en algunos usuarios, quienes la acusaron de “estresar” al animal, además de recordarle que los reptiles “no son animales domésticos”.

Violeta Isfel Internautas reprobaron que la actriz tengan un reptil de mascota (Facebook)

“No es que “los espere”, los reptiles no generan lazos, no son animales domésticos. Es una especie exótica, si está inquieto es porque algo anda mal, el hábitat para empezar es muy pequeño. Ojalá antes de comprar exóticos investiguen bien con un biólogo y no con el comerciante que se los vendió. NO se deben manipular tanto, éso estresa al ejemplar, como ya dije, no es doméstico para estar tocándolo o acariciandolo”, se lee. “Si de verdad quieren al camaleón investiguen como tenerlo adecuadamente, es un animal diurno, definitivamente es foco rojo que a la 1 am esté inquieto y sólo se les ocurra que “siempre los espera” y además lo saquen y lo manipulen. MAL”.

“Pobre animal, qué necia es la gente en comercializar este tipo de animales, mantenerlos en cautiverio, seguir contibuyendo a esto. Desaprobado”, comentó otro internauta.

Violeta Isfel está disfrutando de sus éxitos

Lejos de enfocarse en las críticas, Violeta disfruta su vida y los éxitos que está cosechando. En 2022, la actriz tuvo que cerrar su negocio de hamburguesas, el cual le ayuurante la pandemia le ayudó a sostenerse frente a la falta de trabajo en los foros. Por fortuna, le llegaron grandes ofertas en televisión y teatro que no podía desaprovechar y que a la fecha han dado frutos.

Fue en septiembre de ese mismo año que Violeta estrenó la obra musical ‘Lagunilla mi barrio’, al lado de Ariel Miramontes, mejor conocido como ‘Albertano’.

Violeta Isfel La actriz se ha ganado el cariño del público con su actuación en 'Lagunilla mi barrio' (Instagram)

Basada en la película mexicana de 1980, protagonizada por Manolo Fábregas y Lucha Villa, la puesta ha tenido gran éxito gracias a los protagonistas, además de que cuenta con la participación de Maribel Guardia, Freddy y German Ortega “Los Mascabrothers”, Daniel Bisogno, Lisardo y Alma Cero.

A través de redes sociales, la actriz ha acercado a los fans a todo lo que se vive en dicha puesta, desde los ensayos, hasta la preparación de los actores, la transformación en sus personajes y las conversaciones que tienen tras bambalinas.