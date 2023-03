Pese a las críticas, Violeta Isfel enseñó en 5 looks que se viste para ella, no para otros

La actriz y cantante Violeta Isfel ha demostrado que es un mujer aguerrida y que toda meta que se propone la logra. Ella fue subestimada por su contextura, lo que la llevó a someterse a una cirugía para aumentar su busto y tratar de calar en los estereotipos de la industria del entretenimiento. Pero comprendió que hasta que no se aceptará como era, pues no tendría más retos.

Así que comenzó a amarse más y sobre todo a aceptar cada una de las imperfecciones de su cuerpo y comenzó a brillar con más luz propia que nunca. Isfel no se detiene y ella ha confesado que uno de sus mayores temores siempre ha sido quedar sin empleo. Algo que tuvo que vivir en el 2020 cuando llegó la cuarentena radial por la pandemia a causa del SAR CoV2.

Pero esto no la detuvo y tras un antojo por comer una hamburguesa, pues ella le sacó provecho a su talento culinario y dio un paso más grande, de artista se convirtió en empresaria y abrió su propio local de venta de hamburguesas.

Para Isfel siempre es importante estar haciendo algo, por lo se la ve en novelas, teatro, conferencias, redes sociales y más, pero lo que más le agrada es transmitir que todas las mujeres deben amarse como son.

Recientemente invitó a todas sus seguidoras a que vestirse con ese atuendo que aman sin esperar que haya una fecha especial para hacerlo, porque cada día lo el. A través de su cuenta en Instagram, compartió su poderoso mensaje:

“Mujer que se ama a sí misma, es honorable en su trabajo sin perder su propio estilo. Ese día, me puse este traje del cual me enamoré. Lo vi en mi closet esa mañana y me dije suspirando -En una ocasión especial me lo pondré. Ya me había metido al baño, cuando me detuve y me dije -¡Hoy es una ocasión especial, estás viva; si te lo quieres poner, hazlo!”, contó la histrión.

Además, acotó que aprendió “nada puede detener a la mujer que quieres ser, ni siquiera tú misma. ¿Te ha pasado que guardas un atuendo que amas y lo dejas para después, o para una “ocasión especial”?”. Incluso retó a sus seguidoras a enviarle fotos de los atuendos que aman, pero dejaron la luego.

Por supuesto que fue aplaudida por las internautas, quienes le manifestaron su apoyo: “gracias por inspirar por hacerme saber que no importa que tan hermoso pueda ser un vestido o un pantalón simplemente que vivir es lo que interesa”.

En su mas reciente de visita a Monterrey, lució estupenda con un minivestido de negro con diseño en su espalda que le hacía lucir muy cómoda. Esto lo acompañó con unas sandalias de plataforma atadas al tobillo, calzado que sus fans amaron.

Para Violeta lo primordial es sentirse cómoda y que lo que ponga la haga feliz, pese a las críticas que pueda recibir.