¿Cómo se conocieron Ginny Hoffman y Héctor Parra? Así fue su relación

En las últimas semanas el caso de Héctor Parra, ha estado en la palestra pública. Está acusado por su hija menor, Alexa Parra Hoffman, a quien tuvo con la actriz Ginny Hoffman, de haberla abusado sexualmente desde que ella tenía 6 años y hasta la edad de 14, por lo que desde entonces se encuentra en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.

La tarde del pasado 25 de abril fue la audiencia de alegatos finales, donde se hizo un resumen a las autoridades por parte de la víctima y el acusado, para que finalmente un juez determine el fallo definitivo.

Pero no será sino hasta el próximo mes de mayo que el juez que lleva la causa decida en una nueva audiencia el destino del actor, quien tiene prisión preventiva desde el año 2021.

Más allá de esta situación tan difícil que les ha tocado vivir, años atrás fue una pareja que se enamoró y decidieron procrear a Alexa.

Una relación que inició atropellada

Según contó Héctor Parra al programa Venga La Alegría en 2020, quien estuvo junto a su hija mayor Daniela Parra de quien ha recibido todo el apoyo, él se enamoró enloquecidamente de Ginny cuando ella tenía una relación sentimental muy seria.

Corría el año 2012 y la actriz de Chiquilladas pasaba por una difícil situación personal y económica. Parra se convirtió en su paño de lágrimas y ayuda, así es cuando le propone que se vaya a su departamento mientras ella conseguía otro para vivir.

Pero con el tiempo pasaron cosas, se enamoraron y tras seis meses de vivir juntos, según la versión de Parra, no estaban funcionando bien como pareja.

“El vivir juntos tan rápido tú con un problema (Ginny) yo con otro y además, con Daniela (su hija mayor) pequeña, pues no sabía cómo hacer”.

Según la versión de Parra, le aseguró a la actriz que la apoyaría en todo para que se mudara y fue allí cuando le dijo que estaba embarazada de Alexa.

Los actores decidieron no casarse, pero convivieron juntos hasta que la hija de ambos cumplió 6 años y es cuando deciden definitivamente separarse.

Alexa veía a su padre hasta que confesó el abuso

Según el diario El Universal, pese a la separación, Alexa siguió viendo a su papá, pero cuando ella tenía entre 12 y 13 años, dejó de frecuentarlo tras confesarle a su mamá presuntos actos de pedofilia en su contra por parte de su papá.

Así es como el 15 de junio de 2021 sucede la detención de Héctor Parra después de que su hija, Alexa, levantara una denuncia en su contra por presunto abuso sexual.

En agosto de 2020, Alexa ofreció declaraciones a una revista donde confesó que su papá tenía comportamientos extraños con ella.

“No quiero dar tantos detalles, pero era tocarme de maneras que un papá no lo hace, dormirse en bóxers conmigo y cuando me bañaba, le tenía que avisar cuando me salía para que él fuera a secarme, cosas que no son normales”, señaló Alexa.