Daniela Parra lucha para sacar a su padre de la cárcel a través de una venta de garage

Ha pasado poco más de un año del encarcelamiento de Héctor Parra y el caso sigue sin resolverse. El actor fue acusado de un supuesto abuso a su hija Alexa, quien entonces era menor de edad.

Parra fue detenido el pasado 15 de junio de 2021 por la Fiscalía de Ciudad de México y trasladado al reclusorio oriente de la capital. Desde entonces, su hija mayor, Daniela Parra, ha luchado para probar su inocencia, acusando incluso a las autoridades de actuar injustamente.

La denunciante, Alexa Parra, es fruto de la relación que tuvo con la actriz Ginny Hoffman, quien también ha causado gran polémica debido a que antes, el actor la denunció por violencia intrafamiliar.

“Hace un año, a mi familia y a mí nos cambió la vida. El 15 de junio del 2021 Héctor Parra fue detenido y encarcelado a pesar de que la Fiscalía había determinado en tres ocasiones que no existía responsabilidad alguna por mi papá del delito que lo estaban acusando” , dijo en un video, publicado en su cuenta de Instagram, en junio.

Daniela se ha mantenido firme en la decisión de defender a su padre y en medio de la espera del juicio que determinará si es culpable o inocente, ha tomado acción para obtener recursos y saldar algunas deudas que cargaba.

En una entrevista con el programa Ventaneando habló de cómo comenzó a vender tamales para ganar dinero y así ayudar al actor. Ahora tomó la decisión de hacer una venta de garaje para continuar aportando para la defensa legal.

“La verdad siempre sale a la luz”. “Dios va ser justo..vas a salir de esta”. “Pronto se hará justicia, que no quede impune este caso, estamos con ustedes, nucha fuerza”. “Felicidades por ser una gran hija, Dios te bendiga 🙏 y fuerza para que saques a tu papá adelante”, expresaron usuarios en redes sociales.

Sin embargo, también hay quienes no creen en su inocencia: “Qué asco ver como toda las personas defienden a un pedofilo!!!”. “Es un violador y el mundo solo decide creerle a él están locos…. Justicia es lo q él va a tener…”. “Todo ya cayó por su propio peso”. “Se me hace que ya lo cargó el payaso”. “Por dios cómo pueden creer que es inocente este señor”.

“Decidimos hacerlo, sacar todo lo que teníamos, porque se necesita, entonces estamos haciendo la venta de garaje con tacos de cochinita, postrecitos, y todos nos reunimos, sus amigos y yo, mis amigos y yo, un súper círculo padrísimo, de hecho, ellos también sacaron su ropa y me dieron todo (...) mis amigos han sido un apoyo totalmente, son mi familia también ellos”, explicó la joven.

Daniela también aseguró que Héctor Parra está luchando para sobrellevar el encierro, así como los señalamientos de su hija Alexa.

“Cada que hablamos me dice ‘gracias por todo lo que estás haciendo’, pero también somos un equipo y lo he dicho desde el principio, mi papá allá adentro no la está pasando muy bien, y él está dando todo lo que tiene, todo de él para salir adelante”, puntualizó Daniela.