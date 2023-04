“El momento más intimidante de mi vida”: Así fue la vez que Maluma probó que Piqué es tóxico

Mucho se ha rumorado que Piqué estaba celoso de Maluma por los temas que grabó con su ex, Shakira, en los cuales derrocharon complicidad y química durante los videoclips.

Incluso tras esto se llegó a decir que el ex jugador del FC Barcelona le prohibió a la colombiana grabar canciones con hombres, algo que no ha confirmado la propia artista pero todo parece indicar que fue así, pues durante sus años juntos no tuvo tantos duetos con artistas masculinos como en el pasado.

Y es que los dos cantantes triunfaron con Chantaje, Trap y con Clandestino, convirtiéndose en todos unos éxitos a nivel internacional, pero el español en vez de alegrarse o apoyar a la barranquillera, en realidad estaba celoso y hasta se le apareció sin avisar durante las grabaciones del audiovisual.

Recientemente el periodista Jordi Martin en una entrevista confirmó este suceso, aseverando que durante la filmación del video de Clandestino, el deportista apareció a las 3 de la mañana al set cuando todavía se encontraban trabajando.

“El rodaje empezó a las 8 de la tarde a las afueras de Barcelona, en unas naves industriales y para mi sorpresa, a las 3 de la madrugada, cuando ya llevaban bastantes horas rodando, se presentó Gerard Piqué sin avisar previamente”, señaló, afirmando que se sentía “inseguro” del intérprete de La Curiosidad.

La vez que Maluma confirmó los celos de Piqué

En una entrevista en 2018, Maluma habló de la vez que conoció a Piqué y le mostraron la letra de Clandestino, una canción sensual que habla sobre infidelidad, algo que puso incómodos a todos los presentes.

“Yo me quería ir, fue el momento de mayor tensión en mi vida porque la letra dice cosas como: ‘quiere que se lo haga en diferentes partes; ella está cansada de desilusiones’”, confesó el artista.

“Vi que a Gerard Piqué le gustó la canción, pero (su actitud) fue muy intimidante (…)”, recordó el nacido en Medellín en aquel entonces.