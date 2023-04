“Sapo irrelevante”: Maluma opinó sobre Shakira y le fue peor que a Jesús en Viernes Santo.

Y es que en medio de la polémica que aún hay sobre la separación entre la cantante y Piqué, al parecer, el artista urbano dio su aparente opinión sobre ello generando dudas entre los fieles fans de la intérprete de ‘Monotonía’ quienes están seguros de que le está dando una estocada a su colega para, de una u otra forma, apoyar al deportista.

Muy chimba estar en el top profesionalmente pero la paz mental y

La tranquilidad no son negociables.

B A L A N C E ! — MALUMA (@maluma) April 6, 2023

El oriundo de Medellín escribió en su cuenta de Twitter: “Muy chimba estar en el top profesionalmente pero la paz mental y La tranquilidad no son negociables. B A L A N C E !”. A esto les siguieron una gran cantidad de reacciones en contra en el que salió muy afectado virtualmente, pues no hubo quien no lo “castigara” con el rechazo ante la aparente solidaridad que está queriendo demostrar al ex de la barranquillera y en el que la deja a ella mal parada.

Maluma opinó sobre Shakira y le fue peor que a Jesús en Viernes Santo

“Sapo irrelevante”, “WTF....llamar al flop balance! Es decir no tener contratos , música basura y ya no ser relevante ni aunque trates!”, “Qué divertido verte justificar tus fracasos lol”, “Ocultar con maquillaje los floppppppppp”, “Y a este qué le pasó”, fueron algunos de los comentarios que generó este tuit en el que Maluma opinó sobre Shakira y le fue peor que a Jesús en Viernes Santo, pues no hubo quien no lo señalara duramente ante la posible solidaridad con Piqué.

¿Shakira y Maluma más que amigos? Gerard Piqué enfureció de celos pero “calladito” Instagram @maluma / @shakira / @3gerardpique

Sin embargo, hay quienes también mencionaron que podría tratarse de un posible avance de un nuevo tema, pero pese a ello no cesaron los duros señalamientos en su contra debido a la aparente amistad que hay entre él y la barranquillera con quien ha grabado una gran cantidad de hits. Por eso surgió el malestar, ya que consideran que es una traición, ya que gracias a ella también ha consolidado su carrera en el género urbano.