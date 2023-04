Maluma posa con su novia y en redes aseguran que se parece a Mara Cifuentes.

Todo ello surgió luego de que el cantante urbano publicara una fotografía en la que aparece él abrazando muy cariñosa y sensualmente a su pareja quien está en traje de baño, pero aparece siempre de espaldas. Esto sirvió para que sus haters lo atacaran hasta el punto de que aseguraron que se trataba de la modelo trans, ya que para algunos seguidores posee una silueta muy similar.

Pero, no todo quedó ahí, pues la publicación permitió que más de uno lo recriminara hasta por la manera en cómo muestra a esta chica, pues aseguran que la ha “cosificado” en más de una ocasión, tan solo para promocionar su imagen de macho colombiano y hasta sus trabajos musicales. Pero, por si fuera poco, algunos se dieron a la tarea de debatir sus preferencias sexuales.

“Mara Cifuentes, ¿eres tú?”, “Yo pensaba que Maluma era gay”, “Esas curvas parecen a las de Mara Cifuentes”, “¿Por qué no dice que es Mara Cifuentes?”, “Por qué no se ve a la novia... Por qué la esconde”, fueron los comentarios que surgieron tras la publicación de la imagen en la que Maluma posa con su novia y en redes aseguran que se parece a Mara Cifuentes.

Pero, esta no es la primera vez que el cantante es atacado por sus seguidores por la manera en cómo expone a su novia quien hasta ahora ha gozado del afecto del público, pues aseguran que es una chica muy auténtica, natural y que no busca robarle protagonismo ante su fama, pero sí le han recordado que no debe “usarla” para sus fines promocionales o para confirmar que no es gay como muchos piensan.