Ken, el novio de Barbie, fue nombrado en honor a una personal real: ¿se parecía al muñeco?

Barbie, la primera película de acción real sobre la creación de Mattel, no solo se centrará en la vida de la figura de plástico dentro y fuera de Barbieland, también explorará su relación con Ken Carson.

En la producción de Warner Bros., varias versiones del novio de toda la vida de Barbara Millicent aparecerán en la trama con el Ken principal siendo encarnado por el talentoso actor Ryan Gosling.

No obstante, el hombre por el cual Ken terminó llamándose de esa forma no podrá ver el filme de Greta Gerwig cuando se estrene en julio debido a que, lamentablemente, falleció hace casi 30 años.

¿Quién fue el hombre que inspiró el nombre de Ken, el novio de Barbie?

Se trata de Kenneth Handler, el hijo de los fundadores de Mattel, Ruth y Elliot Handler. En 1961, sus padres lanzaron al compañero de Barbie (nombrada así por su hermana) y lo bautizaron en su honor.

El primer Ken fue presentado vistiendo un traje de baño rojo con chancletas a juego y una toalla amarilla. Además, tenía un cabello rubio de fieltro con corte al ras clásico de la época de su estreno.

Con el paso del tiempo, al igual que su pareja, tanto su forma de cuerpo, su estilo de cabello y su guardarropa se fueron diversificando para adaptarse a los tiempos y modas siempre cambiantes.

Gracias al exitoso lanzamiento del muñeco con su nombre, Handler creció con el estigma de ser el “Ken real” en el imaginario popular. Empero, él nunca se pareció en nada al personaje plástico.

“El muñeco Ken es Malibú”, contó el nacido en California el 22 de marzo de 1944 en una entrevista a Los Angeles Times. “Él va a la playa y hace surf. Él es todas estas cosas americanas perfectas”.

En cambio, cuando él estudiaba en el Hamilton High School en Beverlywood, dedicaba su tiempo a tocar el piano o ver películas con subtítulos. “Yo era un nerd, un verdadero nerd”, sostuvo.

“Todas las chicas pensaban que era un idiota”, recordó al medio en la conversación publicada en 1989. Afortunadamente, con el tiempo, aprendió a divertirse con la fama que el muñeco le dio.

Su primera experiencia como celeb la tuvo mientras visitaba a su suegra en Wyoming en 1963. Al enterarse de su visita, las niñas locales hicieron cola frente a la casa para conocer al “Ken real”.

Al verlas formadas y ansiosas por verlo, él decidió invitarlas a pasar a la vivienda y compartir con ellas. “Fue increíble”, rememoró. “Eran tan dulces y tan estupendas. Era tan importante para ellas”.

Para su hermana, sin embargo, no fue nada fácil que ambos crecieran como la Barbie y el Ken real. “La gente pensaba que era mi novio o marido”, compartió en una entrevista a The New York Times.

“Estoy segura de que fue incómodo para él también. Sólo tener un muñeco con tu nombre, la gente hace un gran alboroto. Era un poco diferente”, agregó Barbara Handler en la charla en 2002.

¿A qué se dedicaba el “Ken real”?

En el año 1963, Ken caminó al altar con su esposa, Suzie Handler. La pareja comenzó a formar su familia, mientras él empezó a construirse una carrera en el medio artístico, según varios sitios.

Handler decidió convertirse en director y guionista de cine y lo logró. Las películas Delivery Boys (1985) y A Place Without Parents (1974) son dos de las producciones que dirigió, según IMDb.

Sin embargo, no continuó. Luego se volvió un inversionista inmobiliario en Nueva York. En la entrevista antes citada, declaró que vendió su primer proyecto al magnate Rupert Murdoch.

Con su trabajo restaurando casas de inicios del siglo XX en Manhattan, se alejó totalmente del centro de atención que parecía perseguirlo desde su adolescencia cuando sus papás lanzaron a Ken.

Junto a su esposa, Ken tuvo un hijo y dos hijas que nunca jugaron con Barbie o Ken porque preferían los peluches. Entre ellos, está Stacy, quien también tiene una muñeca de Mattel con su nombre.

“Si (mis hijas) me las hubieran pedido, les habría comprado las muñecas, pero nunca lo hicieron”, dijo. Asimismo, en aquella conversación, expresó sus fuertes opiniones sobre la muñeca Barbie.

“La veo como una tonta, como si pasara el rato en la playa y no tuviera cerebro en la cabeza. Me molesta”, dijo. Eso sí, también reconoció que la figura lo ayudó a hacerse “millonario varias veces”.

Más sobre este tema: Rompió estereotipos y revolucionó las muñecas: la trágica historia de la creadora de Barbie

Ahora, el muñeco que sus padres crearon y lo lanzó a la fama será representado por Gosling y otra serie de talentosos actores, como Simu Liu y Ncuti Gatwa, en la película de live-action Barbie.

El triste final de Ken, el hijo de la creadora de Barbie

Desgraciadamente, Handler no la verá porque falleció en Nueva York el 11 de junio de 1994 a los 50 años de edad a causa de un tumor cerebral, de acuerdo a la revista de The New York Times.

No obstante, la causa de su muerte fue puesta en duda hace años debido a las declaraciones que el biógrafo Jerry Openheimer hizo sobre él en su libro Toy Monster: The Big Bad World of Mattel.

En la publicación del año 2009, el autor estadounidense afirmó que Kenneth era homosexual y murió de tras cuatro años luchando contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).

“Creció avergonzado y humillado por tener un muñeco anatómicamente incorrecto con su nombre y sin ningún indicio de genitales”, aseveró el escritor en el libro, según Daily Mail.

De igual forma, destacó: “Para todos los que le conocían, Ken Handler era un padre maravilloso, un marido cariñoso, pero tenía otra faceta. En 1990 le diagnosticaron formalmente el sida”, relató.

“Sus padres y su mujer quedaron conmocionados”, aseguró Openheimer. No hay registros de que los Handler respondieran a lo expuesto por el autor de numerosas biografías no autorizadas.