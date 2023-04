Ben Affleck revela el secreto mejor guardado de JLo sobre su dieta y la elogia como mujer

El actor Ben Affleck no se pudo resistir a las preguntas que le hizo la estrella del cine, Drew Barrymore en su show que transmite por CBS, y respondió con total sinceridad, al punto que reveló un secreto de su esposa, la cantante y actriz Jennifer López, que ocasionó envidia en Barrymore.

Este viernes 21 de abril la protagonista de “Como si fuera la primera vez” compartió en su cuenta de Youtube parte de la entrevista, que emocionó al público y los internautas. A través de una videollamada, el artista se dejó llevar y contó aspectos de su vida íntima.

Ben dijo que le desagrada enormemente las personas que quieren que le paguen sin hacer algo. Mientras que desveló los momentos de su vida que estaría dispuesto a repetir todas las veces que fuesen necesarias:

“Hay tantas cosas, el nacimiento de mis hijos, todas las cosas que he hecho con mis hijos. Es solo la alegría de la vida, es el corazón de la vida. Estos hermosos niños que son inocentes y amorosos y quieren sentarse en tu regazo y abrazarte, y luego se convierten en, ‘Puedes cerrar la puerta’, como, ‘Oh, entonces no quieres jugar a Chutes and Ladders, ¿Puedo irme?”, dijo.

Además acotó que todos esos momentos son el mejor regalo que ha tenido en la vida y que los añora: “Ahora empiezo a ver cómo son fugaces, pero ahora atesoro todos estos pequeños momentos”. Drew quedó enternecida.

Affleck tiene tres hijos con la actriz Jennifer Garner: Violet, de 17; Samuel, 11; y Seraphina, 14. Además el actor de 50 años es el padrastro de los gemelos de su actual esposa, Jennifer López: Max y Emme, de 15 años.

Un defecto de Ben que a JLo le gustaría cambiar

Drew aprovechó para preguntar que cuál sería ese aspecto de él que ella se arriesgaría a cambiar, y sin dudar, Ben contestó que es su forma pausa de hablar.

“Probablemente querrá que cambie a la brevedad mi forma de hablar. ¿Sabes qué? tiendo a hablar, no sé si te has dado cuenta, pero sigo y sigo y sigo y sigo y hablo, hablo mucho. Me encanta hablar en círculos y creo que ella nunca me dijo eso, pero eso sería mi suposición”, manifestó el protagonista de “Batman”.

El secreto en la dieta de Jennifer

En esto show, el actor demostró con sus palabras porqué conquistó a la “Diva del Bronx”, pues se dedicó a defenderla como mujer y a realzar cada una de sus cualidad, a defenderla de quienes se han aprovechado de ella. Algo que causó admiración en Barrymore.

Y para provocarla aún más, le contó el secreto de la dieta de Jennifer: “Te voy a decir algo que te va a molestar: Jennifer come lo que quiera, lo que quiera, pizza, galleta, helados. Pero todo está en el ejercicio. Ella hace ejercicio, quiero decir que yo también hago ejercicios, no mágicamente parezco tener 20 años, ya sabes a lo que me refiero: piel perfecta, todo lo que soy”.

Además, se extendió en hablar de las cualidad de ella que le encantan: “Es simplemente que no puede quitarle la ética al trabajo, la ética de trabajo es real, la disciplina es muy real, pero también lo sobrehumano es real. Es la mujer más hermosa del mundo, se ve espectacular. Ella es una persona fácil agradecida”. Affleck se llevó cientos de aplausos.