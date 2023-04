Revelan la lucha que Ben Affleck mantiene para no ver enfrentada a Jennifer Garner con JLo

Ben Affleck se convirtió en una especie de árbitro que intenta manejar la buena relación entre Jennifer Garner, su ex pareja, y Jennifer Lopez, su actual esposa. Aunque son muchos los que han asegurado quelas actrices manejan una relación cordial, lo cierto es que el protagonista de Batman teme una posible ebullición.

Affleck y Garner formaron una familia junto a sus tres hijos: Seraphina, Violet y Samuel tras casarse en 2004, aunque en 2015 anunciaban su separación y en 2018 finalmente divorciaban su divorcio.

Desde entonces, ambos han intentado llevar la copaternidad por el bienestar de sus hijos, pese a sus diferencias como pareja.

Ben Affleck y su preocupación por una guerra entre Jennifer Garner y JLo

Fue en 2022 cuando el famoso retomó su romance con Jennifer Lopez tras casi 20 años de haberle puesto fin a su compromiso, por lo que ahora intenta unir a sus hijos con los de la diva del bronx, en medio de algunas criticas y señalamientos que ha enfrentado en redes sociales.

Y es que Ben ha sido victima de distintos memes en cada una de sus apariciones junto a su esposa, tras lucir cansado, amargado e infeliz y ahora según el medio RadarOnline, su ex esposa habría sugerido que JLo lo convirtió en el hazmerreír, ante la exposición mediática a la que lo ha dejado expuesto.

Y es que Garner ha intentado resguardar su privacidad y la de sus hijos, pero al estar cerca de Lopez, quedan vulnerados pues a ella parece no importarle que el mundo entero conozca su intimidad y los paparazzis suelen perseguirla constantemente.

“Realmente trabajo duro para no ver a ninguno de nosotros en la prensa...No me hace sentir bien, incluso si es algo bueno sobre uno de nosotros. No necesito ver a nadie de mi familia convertido en un meme. Aunque, estoy seguro de que es bastante digno de un meme, ¡sí!”, dijo Garner sobre su ex esposo.

Ahora una fuente cercana a la familia mixta ha asegurado que su última cita es un disfraz y que realmente es “un verdadero F-you en la medida en que JLo lo ve”.

“Es la forma en que Jennifer dice que Ben se ve miserable y que todas sus apariciones en público son aburridas. ¿Cómo podría JLo no tomárselo como algo personal?”, indicó.

Asimismo, agregó que la protagonista de ‘Si tuviera 30′ es bastante inteligente para lanzar dardos sin hacer escándalos.

“Una parte de ella quiere devolver el fuego y regañar a Jennifer, pero es lo suficientemente inteligente como para no hacer una gran escena en público. Así que será Ben quien haga de árbitro”, agregó.

Es esta presión la que estaría padeciendo Affleck ante un posible enfrentamiento entre su ex y su actual esposa.

“Es la peor pesadilla de Ben . Es solo cuestión de tiempo antes de que esas dos mujeres se enfrenten”, puntualizó.