Pee Wee: ¿Qué ha pasado con el cantante y por qué está demandando a la revista que lo difamó?

“Ha sido una injusticia hacia mi persona, hacia mi reputación, hacia mi imagen y creo que es importante alzar la voz”, así de tajante fue el cantante de Kumbia Kings, Pee Wee, quien decidió iniciar un proceso legal en contra del medio que publicó que él mantenía una relación sentimental con su mánager, Pepe Rincón.

En un encuentro con la prensa, el cantante en compañía de su abogado, Enrique Ogaz, y de su manager, ofrecieron detalles de la demanda en la que exigirán la reparación de los daños ocasionados y una sanción ejemplar a TV Notas.

La famosa revista de espectáculos publicó en diciembre pasado sin prueba alguna que Pee Wee se había casado en secreto con su manager y que la relación había comenzado hace tres años.

El interprete de Te quiero a ti y Dime quien, visiblemente afectado, dijo que decidió demandar inspirado en las historias de otras celebridades que han sido afectados por historias publicadas por el medio. “El caso de otras personalidades del mundo del entretenimiento como Adal Ramones, me ha dado como esa fuerza para demostrar que esto no es justo”.

Me siguen atacando cuando no soy gay

Habló de lo difícil que ha sido para él enfrentar los falsos señalamientos de que es gay y los ataques en redes sociales que le hizo tomar la determinación de alejarse de la vida pública. “No cabe en mí por qué me siguen atacando de esta manera”.

“Vaya que yo amo y aprecio mucho a la comunidad gay, la quiero. Creo que todos somos seres humanos, yo siempre voy a apoyar a la comunidad, pero eso no significa que yo sea gay”.

Recordó que la primera vez que lo acusaron de ser gay fue en 2009, cuando apenas tenía 19 años. “Hoy en día que ya tengo 34 años me armo de fuerza para alzar la voz y poner un basta. Si fuera verdad, (que soy gay), no tendría problema en decir ni me daría pena”.

Irving Salinas, como es el nombre real del cantante, envió un mensaje a todas las personas que han sido víctimas de bullying, “al nivel que sea, porque están gorditos, porque están flacos, porque eres gay, por lo que sea que levanten la voz y se defiendan porque no es justo y por eso también estamos aquí para representar a esas personas que de repente les da miedo defenderse”.

Demanda doble contra la revista

Su defensa presentó en el Juzgado Civil de Nuevo León la demanda por partida doble, una a nombre de Pee Wee y otra por Pepe Rincón.

Según explicó el abogado Enrique Ogaz, la demanda contempla tres puntos: la reparación del daño, que se castigue de manera ejemplar a la revista por un comportamiento reiterativo y que se les dé la parte proporcional a los afectados de las ganancias obtenidas con la información falsa que vendieron.

“Vamos a exigir en este caso la reparación del daño, tratar de volver las cosas a su estado original y adicionalmente los daños punitivos, es decir cuando tú cometes una conducta que merece un castigo ejemplar para que lo dejes de hacer, el juez puede poner una sanción mayor, considero que han lucrado con la imagen de los involucrados y por ende todas esas revistas que vendieron un gran porcentaje les corresponde a ellos”, precisó la defensa.