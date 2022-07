¿Te acuerdas de Pee Wee, integrante de Kumbia Kings? Actualmente tiene 33 y se puso muy guapo

Kumbia Kings se convirtió en una de las agrupaciones más queridas de música mexicana y mucho se preguntarán qué ocurrió con uno de sus integrantes Pee Wee, quien destacó por su impresionante talento para la música.

Recordemos que Pee Wee llegó a la agrupación gracias a A.B Quintanilla, quien lo conoció y lo invitó a participar en un casting para el proyecto musical que compartía con Cruz Martínez. El talento del entonces desconocido joven, deslumbró al reconocido productor.

Fue así como Pee Wee comenzó su carrera musical con tan solo 15 años de la mano del influyente hermano de Selena, Chris Pérez, Frankie J. y DJ Kane.

Sin embargo, los problemas para la banda llegaron tan solo 2 años después, en 2006, cuando comenzó a disolverse por problemas legales entre A.B Quintanilla y Cruz Martínez, quien quedó a la cabeza.

Más adelante, Quintanilla integró a Pee We a otra agrupación llamada Cumbia All Starz, pero esta unión no duró mucho, ya que el artista decidió probar suerte como solista.

El artista, además, participó en el reality ‘El Show de los Sueños’ de Televisa, así como la telenovela infantil “Camaleones”.

En 2019 avanzó en su carrera como solista con los lanzamientos de “Tú lo sabes” y “Quiero”, dos sencillos que fueron muy bien recibidos por sus fanáticos, sin embargo, poco después decidió tomarse un descanso y se alejó del mundo del espectáculo.

Pee Wee regresó para cautivar a su público

Pee Wee regresó con fuerza al lanzar el tema “Callejera”, sin embargo la pandemia frenó sus presentaciones en 2020, por lo que en la actualidad está retomando todas sus labores como músico.

Hoy triunfa como figura pública siendo imagen de la marca de refresco Cifrut y en su cuenta de Instagram podemos ver cómo luce sobre el escenario a sus 33 años.

Recientemente, compartió un show junto a la exitosa cantante Paty Cantú y agradeció tanto a la artista como al público por regalarle un excelente momento como artista.