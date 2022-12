El caso de Pee Wee y su mánager recordó que nadie puede forzarte a revelar tu orientación sexual

Luego que se especulara fuertemente sobre la homosexualidad del cantante Pee Wee, su mánager salió a aclarar la situación y demostró que todo se trató de mentiras difundidas a través de los medios de comunicación.

Estos han cuestionado su orientación sexual desde hace años, ya que el cantante siempre ha mantenido en privado su vida amorosa. No obstante, el 6 de diciembre la revista TVNotas publicó que el cantante está casado desde hace tres años con su mánager, Pepe Rincón.

La revelación causó alboroto en las redes sociales y fans del artista, pero Rincón salió a dar la cara para parar las especulaciones. “Nosotros nos atacamos de la risa [...] Me dice él: ‘A mí la verdad no me interesa, yo no voy a salir a desmentir chismes ni difamaciones’. Yo la verdad tengo otra postura, nos vamos a ir por la vía jurídica”, dijo a Univisión.

Sin embargo, su caso fue ejemplo de lo que sufren muchas personas y hasta celebridades en todo el mundo: la presión para hablar sobre su orientación sexual aunque no se sientan preparados o cómodos para abordarlo públicamente.

Esto forma parte de la vida personal de cada quien y solo nosotros tenemos la potestad de revelar qué, cuánto y cómo decir nuestra verdad, por lo que no se puede forzar a nadie a “salir del clóset”, hablar de “sus conquistas” o dar detalles íntimos si así no lo desea.

En especial, cuando el afectado ha impuesto sus límites y hasta en el pasado, como el caso de Pee Wee, aclaró que en realidad es heterosexual, por lo que no era necesario forzar una polémica inexistente y exponer ante miles de personas a alguien que no desea recibir esa atención.

“Por supuesto, lo diría sin problema, pero la verdad es que no lo soy”, contó en 2017 el joven de 34 años conocido por ser parte de Kumbia Kings.