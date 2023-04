Hilary Swank se “reencuentra” con su padre fallecido: recibió el regalo más significativo

La actriz Hilary Swank anunció el nacimiento de sus mellizos a principios de abril y desde entonces ha estado “en el cielo”, como lo describió en la primer imagen con estos.

“No fue fácil. Pero chico (¡y chica!) valió la pena”, publicó en Instagram el 9 de abril.

Hilary Swank La actriz cumplió su sueño de ser mamá (Instagram)

La estrella dio la bienvenida a un niño y una niña junto a su esposo Philip Schneider y lo celebró con esa hermosa postal que se llenó de halagos y buenos deseos.

Eso sí, la nostalgia la ha invadido pues no ha podido evitar recordar a su padre, el sargento mayor retirado de la Fuerza Aérea Stephen Michael Swank, quien falleció en octubre de 2021.

Hilary Swank La actriz siempre comparte fotografías de su padre (Instagram)

La ganadora del Oscar ya había anunciado que esperaba a sus mellizos en vísperas de lo que sería el cumpleaños 75 de este. Fue a través de una emotiva publicación que Hilary honró la memoria de su padre.

“Hoy tendrías 75 años, y un gran papá para dos almas extraordinarias más. Te celebro todos los días y el hermoso regalo lleno de gracia que fuiste y sigues siendo en mi vida. Muchos te echan mucho de menos, pero no puedo imaginar que nadie te extrañe más que yo. Gracias por ser mi luz guía. Te amo, papá. Siempre y para siempre a través de cada vida”, se lee.

Hilary Swank La emotiva publicación en honor a su padre en su cumpleaños (Instagram)

Fue así como la empresa local Asheek Custom Prints le dio el mejor regalo: una fotografía digital con la que Hilary se “reencontró” con su padre.

La actriz respondió a la publicación diciendo: “Estoy llorando lágrimas de feliz y gorda con esta hermosa creación. ¡Tu talento y don es tan poderoso! ¡¡Gracias!! WOWWWW estoy sorprendido. Esto es tan significativo para mí”.

Del mismo modo la compartió en sus historias de Instagram. “Estoy absolutamente impresionado no solo por esta imagen mágica, sino por el extraordinario talento del artista. ¡Gracias por este extraordinario regalo!”, se lee.

Hilary Swank La actriz recibió un regalo muy especial (Instagram)

Hilary Swank y su padre eran inseparables

La relación de Swank con su padre fue atípica debido a sus condiciones de salud. La dos veces ganadora del Oscar se tomó tres años libres de actuación entre 2015 y 2018 para cuidar de este luego de que se sometiera a un procedimiento médico.

“Tuve una relación bastante singular con él, ya que yo era su único cuidador después de un trasplante de pulmón hace siete años. Me acerqué increíblemente a él durante este tiempo, profundizando nuestra relación y saboreando cada momento que pasamos juntos. Siempre será una de mis personas favoritas y no pasa un día sin que lo extrañe”, escribió en una publicación.

Hilary Swank La emotiva publicación de la ganadora del Oscar tras la muerte de su padre (Instagram)

“Pero en esta pérdida física, tan devastadora como es, desperté a la verdadera sensación de vivir de nuevo”, dijo. “Me ayudó a comprender mejor el círculo de la vida y de dónde venimos y adónde volvemos, lo que me ha conectado de nuevo con mi verdadero ser. Me ayudó a perdonar, a superar las cosas que me retienen, en cualquier forma que tome cada día. Además de estar profundamente conectado con la Fuente Suprema y, por lo tanto, con mi papá, siempre”.