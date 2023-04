A sus 48, Hilary Swank será la mejor mamá primeriza: así la vida que le espera a sus bebés

Hilary Swank disfrutó y sufrió hasta el último momento de su embarazo y así lo dejó claro tras anunciar que finalmente tenía a sus mellizos en brazos. “No fue fácil. ¡Pero chico (y chica! ) valió la pena.¡Felices Pascuas! Publicando desde el cielo”, se lee en su publicación.

La estrella dio la bienvenida a un niño y una niña junto a su esposo Philip Schneider en días pasados y lo celebro con esa hermosa postal que se llenó de halagos y buenos deseos.

Algunas seguidoras incluso compartieron que ellas también hicieron realidad su sueño de ser madres “tarde”, dejando claro que no hay por qué juzgar.

Aunque por supuesto, en redes sociales no faltaron aquellos que la han señalado de “abuela” por elegir ser madre “tan tarde”, además de que han cuestionado la labor que hará pues “será demasiado vieja” para cuidar de sus bebés cuando crezcan.

La actriz por supuesto no hace caso a las críticas, al contrario, ella calla a los haters demostrando lo buena mamá que será.

En octubre, cuando dio la inesperada noticia del embarazo, Swank dijo a Good Morning America que finalmente estaba cumpliendo su sueño de ser mamá.

“Esto es algo que he estado esperando durante mucho tiempo y lo próximo que haré será ser mamá”, dijo Swank. “Y no solo de uno, sino de dos. No puedo creerlo. Es tan lindo poder hablar de eso y compartirlo”.

La estrella de Million Dolar Baby calificó el embarazo como “una bendición y un milagro total”. Y aunque fue muy privada respecto a su proceso, las veces que se dejó ver mostró el gran amor con el que esperaba a los mellizos.

La vida que Hilary Swank le dará a sus hijos

Swank ha estado muy enfocada en su carrera como actriz, nutriendo su matrimonio y disfrutando los placeres de la vida entre viajes y aprendiendo nuevas habilidades. Ella ya es ganadora de dos premios Oscar, dos Globos de Oro y un Premio del Sindicato de actores, lo que la convierte en una de las mujeres más poderosas de la industria.

“Tenía una carrera y no tuve la relación correcta hasta hace cuatro años, cuando todos los elementos necesitaban juntarse y estar bien. Es algo en lo que pensaba incluso cuando era niña. Es algo que estaba en mi mente, así que es bueno estar aquí y simplemente estar embarazada”, señaló cuando reveló su embarazo.

En las redes sociales de la actriz se puede ver la vida que lleva al lado de Philip.

En varias ocasiones, Swank dejó claro que estaba consciente de lo que significaba un embarazo tardío, razón por la que siempre admiró lo que su cuerpo logró. “Siento que las mujeres son superhéroes”, compartió Swank, y agregó que ahora está en la marca de las 27 semanas. “¿Qué hacen nuestros cuerpos? Tengo un respeto completamente nuevo. Quiero decir, amo a las mujeres, siempre he amado a las mujeres, pero ahora estoy como, ‘¡Guau, podemos hacer esto!’”, dijo a The Late Late Show with James Corden.

Una vida llena de aventuras

A los mellizos no les hará falta aventuras, pues tanto la actriz como su esposo son amantes del deporte y los planes en la naturaleza.

¡Los deportes extremos son la pasión de Hilary Swank!

Y los paseos siempre serán fuera de lo ordinario

Además celebrarán las navidades y demás festividades de las formas más divertidas pues a la actriz le gusta decorar y llevar a cabo actividades tradicionales.

Los mellizos tendrán la fortuna de crecer con la compañía de los perritos de la familia. Swank es amante de los animales por lo que es seguro que educará a sus hijos ese amor por la naturaleza.