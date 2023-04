¿Sobreprotectora? Alessandra Rosaldo “vuelve” a exagerar con su hija y piden que la deje ser

Tras el éxito de las primeras dos temporadas, finalmente llegó a Amazon Prime De viaje con los Derbez 3 en la que la familia del comediante Eugenio Derbez viaja a Jamaica para mostrar lo mejor y lo peor de su convivencia.

Eugenio, Alessandra, Vadhir, José Eduardo, Aislinn y Aitana mostrarán sus dinámicas día a día que incluirán momentos espirituales y llenos de adrenalina, así como confesiones y el inevitable drama.

“Esta temporada se va a ver más honestidad, somos una familia como cualquier otra, que se enoja y tiene problemas. Así que vamos a mostrar cómo somos realmente, sin filtros ni edición”, comentó Eugenio en entrevista para EFE.

Aunque apenas van cinco episodios liberados, los fans ya tienen sus opiniones sobre lo que se ha visto y mientras todos han mostrado una inclinación por José Eduardo y sus ocurrencias, es Alessandra Rosaldo quien se ha llevado las críticas.

Alessandra Rosaldo 'De viaje con los Derbez 3' ya está disponible en Amazon Prime (Instagram @alexrosaldo)

La vocalista de Sentidos Opuestos recientemente compartió un clip en sus redes sociales en el que deja ver su complicidad con Aitana. Sin embargo, lejos de despertar la emotividad en el público, le llovieron comentarios negativos por sus actitudes con ella en el show.

“El plan perfecto no exis...”, se lee en la descripción del video en el que se pueden ver algunos momentos que pasó con su hija en el mar.

“Deja q la niña tenga sus propios tropiezos q duerma sola q llore no la sobre protejas!!!! En la serie se nota q esta muy consentida y sobre protejida x ti”. “No va nada la descripción del video con tus acciones en todas las temporadas, que irritante te quejas siempre de tu esposo”. “Es desesperante como habla Aitana, está súper chiquiada, dejenla ser y que descubra lo que ella quiere y no porque la mamá quiera”. “Ahora si no como ayudar a la Ale !! La verdad es que 1 si está muy chiqueada Aitana. 2 Y lo digo por experiencia propia si no la sueltas desde ahora que empieza más adelante no vas a poder déjala ser autosuficiente”. “Alessandra otra vez eres la tóxica sobreprotegiendo a tu hija!! déjala ser!!”, se lee en los comentarios.

Desde la primer temporada, Alessandra fue criticada por sobreprotectora

La cantante ha dado mucho de qué hablar por su “exageración” al cuidar de su hija Aitana quien ahora tiene 8 años. Desde la primer temporada, la frase “¡Cuidado con Aitana!” se convirtió en una constante ante la preocupación de Alessandra por las actividades en las que Eugenio involucraba a la pequeña durante su viaje por Marruecos.

Alessandra Rosaldo Según los fans, la cantante "no deja ser" a su hija Aitana (Instagram @alexrosaldo)

Esto la ha llevado a ser señalada de “exagerada” y “sobreprotectora”. Incluso algunos la han acusado de ser demasiado tóxica y hacer que la niña sea “demasiado mimada”.

A pesar de la cantante ha dejado ver que Aitana es libre de explorar el mundo a su manera, sus actitudes en el reality show han divido opiniones.

Alessandra Rosaldo se enojó con Eugenio Derbez por ser demasiado despreocupado

Alessandra Rosaldo Los fans están cansados de las actitudes de la cantante (Instagram @alexrosaldo)

Para celebrar el estreno de De viaje con los Derbez 3, la familia organizó un evento en el que respondió preguntas de la prensa. Fue así como Alessandra Rosaldo habló sobre el accidente que estuvo a punto de poner en peligro a la familia y por el que Eugenio no mostró preocupación.

“Es muy complicado, para mí en el momento entré en pánico, un poco en shock y me sentí sola, o sea, soy la única loca que está viendo el peligro y aquí todos los demás se están riendo. En esos momentos me vale si hay cámaras, si estamos en peligro me vale cuantas cámaras hay enfrente, no voy a poner a mi hija en peligro”, dijo en entrevista, de acuerdo con el portal Milenio. — Alessandra Rosaldo