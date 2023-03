Al estilo JLo, Alessandra Rosaldo derrocha sensualidad en estas 10 fotos a sus 51 años

Alessandra Rosaldo ha sido uno de los referentes más icónicos de la música pop en los noventa. La vocalista de Sentidos Opuestos ha sido reconocida por su melodiosa voz además de ser compositora, actriz, bailarina y presentadora de televisión.

Actualmente está casada con Eugenio Derbez, además de que se dedicado a promover un estilo de vida saludable en sus redes sociales.

Ahora que la cantante ha estado muy activa en su regreso a los escenarios junto al 90s Pop Tour y la gira de Sentidos Opuestos ha sorprendido a todos por el talento y la sensualidad que sigue derrochando a sus 51 años.

Alessandra derrocha sensualidad al estilo de J.Lo

Aunque Alessandra suele ser muy recatada con su estilo de vestir, sabe elegir ropa que estiliza su figura.

Por supuesto, durante los shows de Sentidos Opuestos derrocha sensualidad con conjuntos diminutos, entre leotardos de piel, lentejuelas, estoperoles y mallas de red, muy al estilo de Jennifer Lopez.

Aunque en ocasiones internautas la han criticado por “sentirse” la Diva del Bronx y le han recordado que “no es JLo”.

Por supuesto Alessandra no hace caso a los malos comentarios y cada vez que se sube al escenario demuestra la gran seguridad que tiene. ¡Esa escultural figura no es para menos!

Para Alessandra, mantener un estilo de vida saludable es esencial

La cantante no le teme al paso del tiempo por lo que prefiere mantenerse lo más natural posible. Ella sabe que un estilo de vida saludable es la clave para “envejecer con gracia”.

Aunque siempre ha sorprendido con su escultural figura, cuando la pandemia se desató en 2020, Alessandra lanzó un proyecto fitness junto con su hermana Mariana.

Eso sí, en una entrevista confesó que tuvo una temporada en la que cayó en malos hábitos, algo que a todas nos ha pasado alguna vez.

“Siempre fui deportista hasta hace como dos años y pico que abandoné el ejercicio y caí en un círculo vicioso de no comer bien, sedentarismo, de no apapacharme (darme cariño) a mí misma y eso me llevó a subir de peso, a no sentirme cómoda con mi cuerpo, etcétera, y ella (Mariana) fue quien me inspiró. Le dije ‘por favor entréname y ayúdame’”, contó la cantante en entrevista con Efe.

Desde entonces, la cantante ha compartido las rutinas y retiros wellness que realizan por lo que sus seguidores han podido ser testigos de su impactante transformación física.

Abrazar los cambios naturales del paso del tiempo

Las redes sociales son crueles cuando una mujer comparte una fotografía sin retoques o sin ocultar los estragos del paso del tiempo sin embargo, sin importar el qué dirán, Alessandra se muestra con orgullo al natural.

Además, ella es una mujer ocupada, dedicada a su profesión y a su familia por lo que ha buscado formas de ser una inspiración para otras mujeres.

La intérprete de Amor de papel siempre ha hablado abiertamente de cómo vive la maternidad, así como del reto que implica mantener el equilibrio en una familia poco convencional como los Derbez.

“Cuando logro equilibrarlo florezco, me siento mejor, feliz, plena, en un buen momento y la parte que más la hace sentir orgullosa es la de ser mamá, la parte familia, la parte profesional (...) pero mi mayor orgullo es mi familia, mi hija”, recalcó en una entrevista con De Primera Mano.