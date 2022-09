Alessandra Rosaldo agradece acción de Victoria Ruffo y da lección de madurez: el mensaje que le envió

Alessandra Rosaldo tiene una relación sólida y estable con Eugenio Derbez, y con su matrimonio ha demostrado que el amor verdadero y duradero existe.

Además, ha demostrado que está al lado del actor en las buenas y también en las malas, en estos momentos en los que enfrenta un momento difícil tras su caída.

La cantante y actriz no solo lo ha cuidado, sino que le ha dado todo el amor y ha tenido la mayor paciencia en estos duros momentos, tanto que el propio actor le dio las gracias durante el único live que ha hecho tras su accidente.

“Gracias vieja por aguantarme”, le dijo Eugenio a Alessandra, a lo que ella le dijo que no se preocupara y que lo hacía con el mayor amor del mundo.

Pero, además, Alessandra dejó claro que es una mujer madura, al hablar de Victoria Ruffo, ex de Eugenio y madre de José Eduardo Derbez.

Alessandra Rosaldo habla de Victoria Ruffo y asegura que es su familia

Alessandra ofreció detalles sobre la salud de Eugenio Derbez, y también fue abordada por los reporteros sobre las oraciones de Victoria Ruffo por la salud de su ex.

“Eso es hermosísimo, se lo agradezco profundamente, porque hemos sentido el poder de esa oración, de la de Victoria y la de millones de personas que han estado en oración pidiendo por él y su recuperación”, dijo Alessandra, demostrando su madurez.

Además, a diferencia de lo que muchos piensan, dejó claro que la estima y que no son enemigas para nada. “Al final del día somos familia, es la madre de José Eduardo, todos de alguna forma estamos ligados, estamos unidos y me da muchísimo gusto”.

Estas declaraciones han sorprendido a todos en redes, pues muchos pensaban que Alessandra podría detestar a la ex de su esposo, o al menos no se llevaban bien, pero ella dejó claro que no solo la estima, sino que la considera de su familia.

Y es que la cantante y actriz tiene una gran relación con los hijos de Eugenio Derbez, Aislinn, Vadhir, y José Eduardo, y, por ende, con cada una de sus madres, demostrando que son una gran familia y no hay rencores.