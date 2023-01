Alessandra Rosaldo y Aislinn Derbez están criando niñas independientes: así lo han logrado

Aislinn Derbez y Alessandra Rosaldo han demostrado que son unas madres entregadas a su familia y es que aunque su vida está llena de fama y lujos, su prioridad ha sido inculcarles buenos valores a sus hijas.

Quizá hay una diferencia de edad entre ambas y Alessandra está casada con el papá de Aislinn pero por azares de la vida, tienen hijas de edades similares que más allá de ser tía y sobrina, se llevan como grandes amigas.

Tanto Aislinn como Alessandra han sido muy abiertas sobre la forma en la que ejercen su maternidad, convirtiéndose en un referente para muchas mujeres.

Ambas están enfocadas en que sus hijas sean niñas fuertes e independientes que sean empáticas y al mismo tiempo que no se dejen de nadie

Si algo han demostrado es que es momento de enseñarles a nuestras hijas que ser una mujer fuerte no es un capricho, es necesario. Así es como lo logran:

Les dan libertad de tomar sus propias decisiones

A veces, lo que más ayuda a una niña a sentirse bien consigo misma es dejar que se haga cargo por sí misma. Quizá Alessandra podrá parecer muy sobreprotectora con Aitana pero al final, la pequeña siempre puede elegir si quiere algo o no. Esto le ha dado determinación y carácter.

“Yo fui muy clara desde el principio con la producción, cuando ella (Aitana) no quiera estar, no está. No la voy a obligar a hacer nada, ni a decir nada. Pero esa primer temporada, dios mío de mi vida, fue... porque de entrada nunca habíamos convivido así. Tú imagínate un mes completo de Big Brother en Marruecos”,contó la cantante en una entrevista con Netas Divinas.

Del mismo modo, Aislinn ha dejado ver cómo Kailani es una niña libre de explorar el mundo a su forma, lo que le ha permitido decidir.

Alessandra y Aislinn han dado el buen ejemplo siempre

Las niñas necesitan un modelo a seguir que no sólo diga buenas palabras sino también buenas acciones. Tanto Alessandra como Aislinn se han encargado de ser mujeres empáticas, fuertes y emocionalmente inteligentes frente a sus hijas. Esto se refleja en la forma sana en la que Ais, por ejemplo, ha llevado su divorcio de Mauricio Ochmann.

Las motivan a tener pasiones y metas ambiciosas

Kai y Aitana aún están aprendiendo de ellas mismas pero gracias al impulso de sus madres, han encontrado lo que les apasiona. Tanto Aislinn como Alessandra motivan a que las niñas exploren el mundo a través del arte o de los deportes de modo que vayan formando sus intereses. Asimismo rompen con el concepto de que hay cosas que son “para niñas” y “cosas de niños”.

Tener una pasión le permite expresarse, experimentar y aprender pero sobretodo a romper los patrones machistas que siempre han limitado tanto a las mujeres.

Les enseñan a ser empáticas

Las relaciones sanas y gratificantes se construyen a partir de la empatía, el respeto y la comunicación. Para las niñas, la capacidad de empatizar y establecer una relación con los demás es una parte clave para convertirse en líderes fuertes del mañana. Junto con la empatía hacia los demás, también les enseñan a valorar su entorno, cuidando de la naturaleza y los animales.