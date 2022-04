Alessandra Rosaldo nos enseña la importancia de ponernos siempre en primer lugar

Después de estar varios años alejada del medio artístico y musical, sin figurar en el primer plano, Alessandra Rosaldo se propuso reactivar con todo su carrera al sentir que necesitaba de nuevo conectar con su lado profesional.

En unas recientes declaraciones recogidas por Quién, la mexicana de 50 años no ha tenido reparos en aceptar que puso su profesión en pausa para priorzar su matrimonio con Eugenio Derbez y su maternidad.

Ambos tuvieron a su única hija en conjunto, Aitana, el 7 de julio de 2012 y desde entonces ha estado volcada a la crianza, lo que ha requerido sacrificios en otros ámbitos de su vida, hasta que decidió cambiar esto.

“Yo he elegido, en varios momentos de los casi 16 años que llevamos ya juntos, que nuestra relación está por encima de mi carrera. Me he detenido y luego, cuando nació Aitana, pues por supuesto”, comentó.

La integrante de la agrupación Sentidos Opuestos tomó la determinación de ponerse en primer lugar y seguir sus sueños, por lo que desde finales del año pasado está dando shows con la banda.

“Hubo un momento en que sí lo extrañé (mi carrera). No me había dado cuenta de lo mucho que lo necesitaba hasta que regresé”, dijo la famosa con sinceridad.

“Es una prioridad mantener esa parte mía viva, de mi realización personal, de mi tiempo para mí o de subirme a un escenario si es que quiero subirme a un escenario”, apuntó, convirtiéndose en inspiración para otras mujeres.

No obstante, Alessandra Rosaldo resaltó que junto con Derbez son “un equipo”, en el que ambos están dispuestos a apoyar al otro para que alcance su satisfacción

De hecho, el propio protagonista de No se aceptan devoluciones ha afirmado que a su esposa se le ve mucho más feliz ahora que participó en 90′s Pop Tour, haciendo su música y priorizando su bienestar.