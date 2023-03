Aunque la critiquen, Alessandra Rosaldo demuestra en 8 fotos que no le teme a la edad

Alessandra Rosaldo fue uno de los íconos pop en los noventa como vocalista de Sentidos Opuestos. La cantante se ganó el reconocimiento del público por su melodiosa voz, carisma y sensualidad además de que demostró su talento como compositora, bailarina, actriz y conductora de televisión.

Con su regreso a la música, Alessandra ha sorprendido a todos pues a sus 51 años sigue derrochando sensualidad en diminutos leotardos de cuero, medias de red y lentejuelas, a la par de que hace complejas coreografías como hace 20 años.

La cantante también ha sido una madre dedicada y en sus redes sociales comparte su día a día al lado de su familia, siempre apelando a los buenos valores y el estilo de vida saludable.

Eso sí, no se escapa de los haters que siempre buscan ensombrecer su felicidad con comentarios destructivos.

Cada vez que se muestra al natural, sin maquillaje ni retoques, la cantante recibe críticas de todo tipo. Algunos incluso opinan que su matrimonio con Eugenio Derbez “la avejentó”. Los internautas incluso le han dicho que “deje de creerse Jennifer Lopez”.

La realidad es que Alessandra posee un escultural cuerpo que no dudará en presumir con orgullo. Basta con verla cada vez que se sube al escenario o que comparte sus rutinas de ejercicio.

Eso sí, en alguna ocasión admitió que “se dejó” y que tuvo que hacer cambios en su vida.

“Siempre fui deportista hasta hace como dos años y pico que abandoné el ejercicio y caí en un círculo vicioso de no comer bien, sedentarismo, de no apapacharme (darme cariño) a mí misma y eso me llevó a subir de peso, a no sentirme cómoda con mi cuerpo, etcétera, y ella (Mariana) fue quien me inspiró. Le dije ‘por favor entréname y ayúdame’”, contó la cantante en entrevista con Efe.