“El mejor papá”: Padres de Bad Bunny no le permitían escuchar reguetón y esto hará él con sus hijos

Benito Antonio Martínez, mejor conocido como Bad Bunny, logró consolidarse en la industria musical como uno de los cantantes referentes del género urbano del momento con sus temas pegajosos, los que lo han llevado a conseguir distintos premios internacionales. Para sorpresa de muchos, su infancia estuvo marcada por las restricciones de sus padres a la música que actualmente promueve.

Al parecer el boricua fue criado en una familia bastante conservadora, por lo que en su hogar no se escuchaba el reguetón, debido a las letras obsenas que se escuchan en distintos temas. Lo que no se esperaban sus padres era que el se convertiría en uno de los más escuchados y que la fama y el éxito que conseguiría sería gracias al reguetón.

" Tego Calderón fue el primer artista que admiré y me hice fanático cuando yo tenía 5 o 6 años. Fue uno de los primeros artistas que mis papás me dejaron escuchar porque el reguetón en ese momento era muy fuerte, las letras eran fuertes y no me dejaban”, reveló mientras aseguraba que era el único que le permitían escuchar.

Bad Bunny y la crianza que tendrá con sus hijos

El llamado conejo malo no no tenía prohibido escuchar reguetón, sino que tampoco solía asistir a conciertos, por lo que apenas logró ver en vivo a Tego hace poco tiempo, lo cual disfrutó al máximo al ser su gran inspiración en su carrera artística.

“Me encantaba el estilo, era algo diferente. Yo nunca fui a muchos conciertos. Nunca en la vida imaginé que a mis 28 años de edad poder ver a Tego cantar en una discoteca, lo gocé mucho.

De igual manera, habló de la crianza que mantendrá con sus hijos en cuanto a lo que le permitirá escuchar y lo que no dejando claro que priorizará los valores en sus primogenitos.

“Depende de la edad que tengan, y de la educación que les den. Mi padre no me dejaba escuchar música explícita cuando era niño. Cuando tenga a mis hijos yo me haré responsable de lo que escuchen, si tienen claro tus valores, la música no va a influir”, precisó.

De esta manera, vemos a un cantante abierto a la paternidad y enfocado en traer niños llenos de amor, compresión y sobre todo que cuenten con los mismos valores que el tuvo, aunque no será tan represivo.