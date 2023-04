Irina Baeva y las hijas de Gabriel Soto se unieron para sorprenderlo en su cumpleaños

Las mujeres más importantes del actor Gabriel Soto estuvieron presentes en su reunión de cumpleaños, este lunes 17 de abril, cuando sopló 48 velitas. La modelo y actriz Irina Baeva le dedicó un hermoso mensaje en su cuenta de Instagram, mientras que en las historias divulgó lo mágico que fue le día para él, pues sus hijas Elissa Marie y Alexa Miranda lo acompañaron.

La pareja aún mantienen sus planes de boda, pese a que ha sido aplazada en tres oportunidades y vivieron un 2022 bastante distantes “por temas de trabajo”, como alegaron cada uno los artistas por separado cuando eran abordados por la prensa.

El año pasado se rumoró la pareja enfrentó una crisis que terminó por acabar la relación, pero que no la daban por terminado debido a que ellos tenían un contrato firmado con algunas marcas. El amor se habría acabado porque la modelo, presuntamente, no soportaba que las dos hijas de Soto pasaran tanto tiempo con él, a quienes tuvo durante su matrimonio con la actriz Geraldine Bazán.

De acuerdo con una información publicada por TV Notas “Irina está cansada porque estén o no las niñas con él, Geraldine no deja de llamarle a Gabriel con cualquier pretexto”, pero fue la propia Geraldine quien dijo que son las niñas quienes no toleraban a la pareja de su padre.

“Quiero DENUNCIAR la violación de los derechos de mis menores hijas, ya que en un par de ocasiones, han sido obligadas por parte de su padre, a saludar a su actual pareja, provocando así el llanto, confusión e inseguridad de las mismas”, escribió la actriz en sus redes sociales en el 2019.

Para nadie es un secreto la rivalidad entre ellas, pues al parecer la modelo rusa fue la tercera en discordia en el matrimonio y la causante del divorcio.

Un cumpleaños muy feliz

Pero este año todo parece ser amor y paz entre ellos, pues las hijas de Geraldine acompañaron a su padre en su celebración e, incluso, se unieron a Irina para jugarle una broma al actor. Mientras ella lo grababa las niñas le estamparon nevado de torta en el rostro a su papá.

Gabriel estaba muy feliz, ya además de estar con ellas, varios amigos acudieron a su casa para disfrutar de una parrillada. Irina, no perdió oportunidad para escribirle un emotivo mensaje en su Instagram: “Me faltarían palabras para explicar lo mucho que te amo, lo mucho que te admiro y lo feliz que me hace ser parte de tu camino mi amor! Sin duda este mundo es más bello contigo en él ❤️‍🔥 Feliz cumpleaños! 🎂✨ Que seas inmensamente feliz! Te amo @gabrielsoto”.

Un texto muy distante, del “seco” mensaje que él le dedicó a ella en su cumple. Sin embargo, en esta oportunidad, el actor le respondió con mucho amor: “Gracias por todo lo que haces por mi y por ser la gran mujer que eres. Te amo con todo mi corazón @irinabaeva”.