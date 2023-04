“Peor que Peter Pan”: Eugenia Cauduro presumió su nuevo look y desató burlas en los comentarios

Eugenia Cauduro experimentó un resurgir tal cual ave fénix, después de divorciarse y recientemente perder hasta 7 tallas en una transformación física que inició desde lo interior.

La famosa buscó ayuda y se apoyó en sus seres queridos para aliviar la depresión que le dejó este cambio en su vida, enfocándose además en crecer dentro de la actuación y abrirse a un futuro mejor.

Por eso, primero vino la pérdida de peso y ahora un sorprendente cambio de peinado, que no dejó indiferente a nadie y que desató opiniones divididas en los comentarios.

El cambio de look de Eugenia Cauduro por el que fue criticada

A sus 55 años, la mexicana dio un paso muy arriesgado para salir de su melena midi en tono chocolate para pasar un corte de pelo corto, con flequillo y reflejos claros que le dio un vuelco a su estilo.

“Yo llegué (al salón de belleza) y le dije: ‘Hazme lo que quieras’. Confío todo en él porque es un gran gran colorista, diseñador de imagen… ¡no, bueno! ¿Qué les puedo decir?”, expresó la famosa sobre su estilista en las historias de Instagram.

El resultado fue un bob degradado, con flequillo con reflejos miel sobre su base castaña que la dejó muy complicida y dijo que “amo atreverme, reinventarme, desapegarme y liberarme”, añadiendo que “amó” el resultado.

Sin embargo, hasta sus propios hijos Patricio y Luciana, de 19 y 17 años, emitieron opiniones al respecto . “¡Mis hijos dicen que me parezco a Peter Pan! ¡No lo supero!”, dijo entre risas en sus redes sociales.

Pero los adolescentes no fueron los únicos, porque los detractores también se burlaron de ella. “No, este look es peor que el de Peter Pan”, “Tu estilista te odia en secreto”, “Este corte te hace ver con más edad”, “Este corte no le va para nada”, “Maneras de arruinar un buen look”; entre otras opiniones.