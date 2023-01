“Nunca me avergoncé”: Eugenia Cauduro habla de su cuerpo con 7 tallas más e inspira amor propio

El año pasado, Eugenia Cauduro, estuvo en boca de todos gracias a su impactante transformación física que la dejó con más de 17 kilos perdidos.

Y es que la actriz atravesó duras situaciones personales, incluido un divorcio, que la llevaró a refugiarse en la comida y que por ende se tradujo en su peso, pero que no mermó su amor propio.

De hecho, sobre esa confianza personal habló la mexicana en una reciente entrevista. En ella, dejó claro que para ella la talla es solo un número y no representa su valía personal.

“Cuando engordé 33 kilos yo salía a la calle y a Televisa y grabé con la cabeza en alto. Nunca me avergoncé, les dije: ‘Esto es lo que hay hoy, soy la misma con 33 más, con siete tallas más y necesito dos sillas más…”, confesó según Hola.

Asimismo, Eugenia Cauduro no dejó que esto la limitara profesionalmente ni cambiara sus relaciones personales porque siempre mantuvo su autoestima alta.

“Yo creo que te tratan como te ven. Como yo nunca me falté al respeto, nunca me sentí chiquita ni nunca me sentí avergonzada la gente me trató con el mismo respeto y seguí teniendo trabajo. Nunca dejé de tener trabajo…”, añadió.

“Mi cuerpo tan bello, le estoy tan agradecida, porque con 33 kilos me abrió nuevas puertas y no me las cerró y yo no me las cerré con la actitud…”, aseveró, enviando un inspirador ejemplo de amor propio, autoconfianza y personalidad.

En especial, al tratarse de una industria donde la imagen física tiene mucha importancia y donde cada vez los estándares de belleza son además de exigentes, casi irreales.

Eso sí, esto no frenó que surgieran las críticas sobre el físico de Eugenia Cauduro, algo que se lo tomó con humor. “Me burlo mucho, tú sabes el humor negro que tengo, siempre me he burlado. Por eso, me preguntabas, ¿cómo has vivido esta parte? Yo creo que de manera muy cínica”, finalizó.