Eugenia Cauduro confesó la razón de su divorcio y dio lecciones de fortaleza

Hace poco Eugenia Cauduro revolucionó las redes sociales al reaparecer tras su pérdida de peso, luego de un duro divorcio que la hizo caer en depresión.

Sin embargo, como el ave fénix, la mexicana se ha recuperado y es ejemplo de fortaleza pues tuvo que atravesar por una dolorosa traición de la persona que más amaba.

¿Por qué se divorció Eugenia Cauduro?

De acuerdo con sus nuevas declaraciones recogidas por la revista People, la actriz mexicana se entusiasmó rápidamente con el padre de sus hijos, Enrique Morán, al cual conoció a los 34 años.

“(Es) Un hombre con una personalidad muy padre, una platica muy padre. En ese momento, hicimos un clic increíble. Me embaracé muy pronto”, explicó.

No obstante, tanta química y tanto amor se terminaron de la noche a la mañana cuando ella se enteró que su pareja le estaba siendo infiel.

“Estaba embarazada de Luciana (mi hija menor). Sí fue el motivo (una infidelidad); no estuvo padre. Me fui a grabar a Miami... Bueno, son cosas que pasan, no es el único. Solo que hubiera preferido que no pasara o me lo dijera”, agregó a la misma conversación.

Este duro golpe le cayó de sorpresa, en especial, porque fue la propia mujer quien le confirmó que sí estaba teniendo una aventura con su marido.

“(En una boda) estaba la persona con la que estaba teniendo una relación y los encuentro discutiendo. Pregunto que está pasando ‘¿por qué estás invitando a cenar a esta guapa?’. El dice ‘estás loca, no pasa nada’; se fue y me quedé con ella. Y me soltó la sopa. Lloré y lloré. Quería echarme al mar, porque esto era en la playa. Me regresé y se acabó”, confesó.

Tras esto, Eugenia Cauduro comenzó a trabajar para sanar este duro dolor, con la mentalidad de “voy a estar de pie para mis hijos; lo cual, es lo que toda la vida he querido: ser mamá”.