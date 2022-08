Eugenia Cauduro siempre ha sido hermosa: las fotos de su juventud que lo prueban

Aunque Eugenia Cauduro se ha destacado por tener una impecable trayectoria alejada de los escándalos, su transformación física a lo largo de los años ha despertado un gran interés.

La estrella, al igual que muchas actrices mexicanas, comenzó su carrera en el mundo del espectáculo como modelo gracias a la gran belleza natural que desde siempre ha ostentado.

La imagen de Eugenia Cauduro en la flor de la juventud

Cuando apenas tenía 15 años, Eugenia decidió que quería perseguir sus sueños en el modelaje. En aquella época posó por primera vez para la lente de una amiga de su mamá.

“Tenía 15 años y muchas ilusiones de ser modelo... Me conocía mi familia y mis amigos de la escuela, del club y mis vecinos nada más. Una conocida amiga de mi mamá me sacó mis primeras fotos en un parque para empezar a tocar puertas”, contó en un post en su perfil de Instagram.

“Esta foto representa el verdadero principio, el primer pasito que daba sin saber ni cómo, de una etapa que comenzaba en mi vida y que poco a poco me lleno de muchísimas experiencias increíbles y muchas satisfacciones…”, agregó junto a una postal de esa primera sesión de fotos.

Gracias a su belleza, carisma natural ante las cámaras y disciplina, Cauduro logró su propósito. En poco tiempo, logró convertirse en una importante figura de México.

Como modelo, protagonizó un sinnúmero de portadas de revistas como Vogue. Además, desfiló para importantes diseñadores, como Armando Mafud, para quien modeló en el museo Louvre.

Asimismo, durante finales de los años 80 y principios de la década de los 90, se convirtió en la imagen oficial del famoso Canal de Las Estrellas.

En ese entonces, su trabajo consistía en promocionar los estados mexicanos vistiendo trajes típicos de cada región. El público no escuchaba su voz, pero su porte y beldad llamaron la atención.

Muy pronto, la nacida un 20 de diciembre de 1968 en la Ciudad de México comenzó a ser reconocida por los televidentes de su país como el hermoso rostro del Canal de Las Estrellas.

En numerosas ocasiones, la luminaria se ha referido a esta etapa de su vida como una de las mejores. Por otro lado, ser imagen de este canal le abrió las puertas al mundo de las telenovelas.

En 1994, Florinda Meza la contactó para ofrecerle el protagónico de su primera telenovela: La dueña. No obstante, la joven Eugenia decidió rechazar el rol que lanzó a la fama a Angélica Rivera.

Según contó en una transmisión por el canal de Youtube de Tlnovelas dejó pasar la oportunidad debido a su inexperiencia. De hecho, en aquel tiempo, apenas comenzaba a estudiar actuación.

“Yo en mi vida había actuado, nunca. Lo que tenía muy claro es que sí quería hacer una carrera que me durara”, recordó. “Entonces le dije que le agradecía mucho la oportunidad”.

“Fui muy sincera, le dije que yo no sabía actuar, que ese era mi primer día que tomaba mi primera clase de actuación y por eso no la hice, me dio mucho miedo hacer el ridículo”, confesó.

Asimismo, se explicó diciendo: “He visto el caso de mujeres guapísimas con una personalidad preciosa que protagonizan, pero no sabían actuar, entonces pues el público no es tonto”.

“Yo no quería que a mí me pasara que la gente dijera: ‘¡Guao! la chava de El Canal de las Estrellas con un proyecto increíble’ y salir yo al aire y a la primera semana dijeran ‘ok, no sabe ni hablar’, me dio terror, por eso no la hice”, reconoció.

Años después, tras finalizar sus estudios de actuación, Eugenia Cauduro se sintió lista para entrar al mundo de la actuación. En 1997, Meza le otorgó su primer papel en una novela.

Se trató de una de las villanas en el melodrama Alguna vez tendremos alas. Tras esta producción, las puertas se abrieron de par en par para la luminaria y no ha parado de actuar desde entonces.

La lucha de Eugenia Cauduro

A lo largo de su carrera, el público ha sido testigo de los cambios físicos de Cauduro. La actriz es una maestra en llevar el paso del tiempo con elegancia pues nunca ha dejado de lucir guapísima.

De hecho, a sus 54 años de edad, se ve y se siente mejor que nunca. No obstante, la plenitud que experimenta a nivel personal se da luego de años librando una batalla con su peso.

En 2007, la actriz de Amor dividido atravesó uno de los golpes más duros de su vida cuando se separó del padre de sus retoños mientras estaba embazada de su hija menor, Luciana.

La difícil situación desembocó en una fuerte depresión que se prolongó por casi 10 años y la llevó a refugiarse en la comida, lo cual se tradujo en un aumento de peso del que no estaba consciente.

“Sí fue la gran depresión que me llevó a subir 33 kilos porque mi ilusión en la vida era hacer una familia, soy pro familia, muy hogareña”, contó en entrevista a Aurora Valle en 2020.

Tras ir a terapia psicológica, la artista reconoció que se había abandonado cuidando a sus hijos y decidió bajar de peso. De forma paulatina, comenzó a cumplir esta meta y participar sus avances.

El pasado 15 de agosto, la estrella sorprendió a sus seguidores al compartir en su cuenta de Instagram una selfie frente a un espejo en donde se puede apreciar su figura notablemente adelgazada.

“¡Me veo bien, me siento bien! 18 kilos menos. Sólo por hoy. Poco a poco se llega lejos…”, escribió en la descripción de la publicación, la cual rápidamente se viralizó y se llenó halagos.

Horas más tarde, subió un segundo post con dos fotos: una de su antes y otra de su ahora. Las acompañó con un escrito en donde dio detalles de su transformación, agradeció las muestras de cariños recibida en la postal anterior y envió ánimos a quienes, como ella, luchan con su peso.

“Solo quiero decirles que no pierdan la confianza, las ganas o el sentido de sus vidas porque ustedes valen por lo que son, no por la talla que visten… Nadie tiene derecho a meterse u opinar de un cuerpo que nos les pertenece y que solo quienes lo habitamos sabemos qué pasa adentro”, expresó.