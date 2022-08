Eugenia Cauduro pasó por un “infierno emocional” al adelgazar: compartirá su secreto para bajar 18 kilos

Luego de enfrentarse a un divorcio, la actriz Eugenia Cauduro nos dio lecciones de amor propio y sorprendió a sus fans hace algunos días al aparecer en redes sociales perdiendo el peso que ganó tras su separación.

La protagonista de “El precio de tu amor” compartió una fotografía en su cuenta de Instagram, donde se le puede ver de cuerpo completo, mandando un beso y haciendo la señal de amor y paz, acompañada del siguiente mensaje: ¡Me veo bien, me siento bien! ¡18 k menos!

Mediante redes sociales, la también modelo ha dado a conocer el antes y después de su imagen:

“Nunca me imagine que una foto fuera a ser tan importante en la vida de muchas personas que me han mandado MD compartiéndome su sentir o para recibir tantas muestras de cariño y empatía con mi proceso”.

Eugenia Cauduro también agradeció a sus seguidores por tomarse un momento y dejarle mensajes de fortaleza:

“Gracias a todas las personas que me dejan saber que las inspiro y motivo con lo que he logrado hasta el día de hoy... gracias a mis nuevos seguidores por estar aquí y GRACIAS a todos ustedes que sin saberlo también han sido para mi una fuente de motivación, compromiso e inspiración en este proceso tantas veces fallidas y aun así me siguieron respetando y apoyando. El impacto que sus comentarios han provocado en mi, es enorme”.

Eugenia Cauduro compartirá su secreto para bajar 18 kilos próximamente

La actriz de 54 años aseguró que próximamente compartirá con sus seguidores el proceso que vivió para perder peso, debido a que recibió comentarios de personas que se encuentran en la misma situación y desean “una salud óptima”.

“Solo quiero decirles que no pierdan la confianza, las ganas o el sentido de sus vidas. Porque ustedes valen por lo que SON, no por la talla que visten. Que nadie tiene derecho a meterse u opinar de un cuerpo que nos les pertenece y que solo quienes lo habitamos sabemos qué pasa adentro”.

También Cauduro señaló que no se sometió a la banda gástrica, no tomó pastillas para adelgazar y tampoco realizó dietas. Fue un proceso que le llevó seis meses de esfuerzo desde “el estudio, el conocimiento y el entendimiento de mi cuerpo y mis emociones y tantos factores que interfieren a la hora de querer bajar de peso y que nadie nos lo ha explicado”.

La primera actriz recibió comentarios alentadores de sus colegas y amigos del medio del espectáculo como Maribel Guardia, quien le escribió: