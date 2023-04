Drake Bell es reportado como desaparecido y en peligro en EUA: así fue su última aparición

El icónico actor de ‘Drake & Josh’ fue reportado como desaparecido por las autoridades de Daytona Beach Florida, a través de sus redes sociales, donde comentaron que Drake Bell podría estar en peligro, luego de ser visto por última vez el 12 de abril alrededor de las 21 horas en el área de Mainland High School.

En comunicado enviado por el departamento de policía de Florida se leía “Los oficiales están buscando a Jared Bell, fecha de nacimiento 27/06/1986. Debería viajar en un BMW gris 2022 y su última ubicación conocida es potencialmente el área de Mainland High School el 12/4/2023 justo antes de las 9 p.m. Se le considera desaparecido y en potencial peligro”.

El actor se ha caracterizado por llevar una buena relación con sus fanáticos y por hacer un par de bromas, por lo que sus seguidores asumieron que era una nueva treta del cantante, no fue hasta que la policía confirmó la veracidad de la situación.

¿La última aparición de Drake Bell tiene se relaciona con su última entrevista?

La última vez que Drake Bell hizo una aparición, fue en una entrevista con el influencer Roberto Martínez, donde habría dado una serie de polémicas declaraciones acerca de la vida infantil en el mundo del entretenimiento, además, su nuevo álbum, hablaría de lo ‘harto’ que está de Hollywood y el daño que le ha hecho a él y la gente que conoce.

“De eso habla mi nuevo álbum. De estar harto de Hollywood y de lo que me ha hecho a mí y a la gente que conozco. Hay gente que trágicamente terminó con su vida y no logró salir. Hay historias realmente tristes”. comentó Drake Bell en la entrevista con el regiomontano.

Y es que Drake Bell no se calló nada, pues expuso algunos de los horrores que Hollywood había hecho a las estrellas infantiles, específicamente con uno de sus amigos que pertenecía a Disney Channel, comentando que se había lastimado durante las grabaciones, pero la empresa no hizo nada por él y terminó cancelando su show, sin siquiera esperar su recuperación.

Las polémicas declaraciones de Drake Bell sobre Hollywood

De esta forma, el actor de 36 años, mostró una faceta de la industria mucho más oscura, comentando que los niños son altamente reemplazables para las grandes cadenas de televisión.

“Esta burbuja que es Hollywood, realmente es tóxica. Especialmente para la gente joven. Te mastica, te escupe y no tiene misericordia. No hay ningún uso para ti una vez que ellos terminaron contigo. (...) Te configuran hasta que pierdes el sentido de… Mmmm… Empiezas a hacer cosas que no harías de otra manera y ellos lo saben y con eso te atrapan”. Declaró Drake Bell.

La última publicación que hizo Drake Bell en su cuenta de Instagram fue el 5 y 6 de marzo, con algunas imágenes de su bebé, en ellas, muchos de sus seguidores están comenzando a enviar mensajes de apoyo y pidiendo por su seguridad, esperando que ‘todo sea un malentendido’.