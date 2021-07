Drake Bell presenta a su bebé: así es la secreta vida familiar del cantante

Hace un par de semanas los fanáticos de Drake Bell quedaron sorprendidos ante un gran detalle de su vida que era insospechado hasta ahora: el cantante tiene un hijo de pocos meses que trajo al mundo bajo una celosa privacidad y no solo eso, también está casado desde hace tres años.

En definitiva, fue una nueva sorpresa para los que lo siguen desde su salto al estrellato como protagonista de la serie de Nickelodeon, Drake & Josh, que se une al proceso legal que arrastra tras declararse culpable de difundir materiales con contenidos sexuales en contra de una menor de edad.

Por este delito, recibió libertad condicional durante los próximos dos años y 200 horas de servicio comunitario, por lo que seguirá compartiendo al lado de su misteriosa familia, explicó Quién.

¿Quién es la esposa y el hijo de Drake Bell?

El misterio se solucionó este martes 13 de julio después de esas primeras fotos en las que fue captado en Disneyland, cuando Drake Bell se animó a hacer un Instagram Live en el que apareció con su hijo en cámara cantando sus temas I know y It’s Never Over.

Drake Bell y su hijo en la transmisión en vivo.- Instagram @drakebell.

“Como respuesta a varios rumores que son incorrectos, hemos estado casados por casi 3 años, y tenemos la bendición de ser padres de un maravilloso hijo. Muchas gracias a todos mis fans alrededor del mundo por sus buenos deseos”, aseveró el artista de 35 años.

No obstante, pese a que se animó a guardar la grabación en su perfil, pocas horas después eliminó la publicación que varios de sus seguidores guardaron y compartiendo para la posteridad.

Drake y su esposa, con quien tendría un romance desde hace más de 3 años.- Instagram @drakebellplease.

De su esposa se sabe que es Janet Von Schmeling y es oriunda de Orlando, Florida. Al igual que su pareja, es actriz pero sin tanta notoriedad como el cantante y también hizo trabajos de modelaje. Actualmente tiene 25 años.

De su bebé, se desconoce mayores detalles como su nombre o fecha de nacimiento, pero quizás más adelante siga haciendo apariciones en el perfil de su padre.

