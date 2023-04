Natalia Esperón y las abuelas jóvenes famosas: cumplieron su sueño de tener nietos

Convertirse en abuela a una edad temprana puede ser abrumador pero también traer grandes alegrías y así lo han vivido algunas de las famosas.

Recientemente se reveló que Natalia Esperón cumpliría su sueño de ser abuela por parte de su hija Natalia. Y es que la joven de 27 años anunció su embarazo tras casarse en octubre de 2021.

La protagonista de ‘Agujetas de color de rosa’ había confesado que su mayor sueño desde la boda de su hija era tener nieto, algo que por fin se le va a cumplir.

Esto lo confesó el año pasado en el programa Faisy Nights, donde también habló de lo importante que fue para ella alejarse de la televisión para disfrutar de su familia. “Esperemos que mi cumpleaños me traiga muchas sorpresas. Si me piden mis deseos de cumpleaños, lo primero es salud para disfrutar a toda mi familia, la salud de toda mi familia, trabajo y mucho amor también”, confesó. “Le pido a la vida ser abuela, espero que pronto, ya cumplió un año, a lo mejor pronto seré abuela, mucho trabajo y salud”.

Natalia Esperón es una de las estrellas más queridas de la televisión mexicana y aunque en 2022 regresó a los foros tras varios años inactiva, siempre ha dejado claro que su familia estará primero y que no se arrepiente de sus decisiones.

“Cuando terminé Agujetas, me embaracé, me casé, tuve a Natalia, que ahorita Natalia ya se casó, tuve a Mariana y a José, casi 9 años después. Ese inter de Agujetas, que me casé y tuve a Tali, yo quise trabajar y trabajar, pero ya después cuando decidimos mi esposo y yo, en ese momento, mi esposo y yo, continuar la familia, era de replantearse seguir trabajando o continuar con la familia y a mí se me había complicado embarazarme, entonces era el momento justo de embarazarme y me embaracé de tres bebés”, contó la actriz.

La famosa ahora tiene 48 años y aunque la vida le dio duros golpes desde temprana edad, ella ha aprendido a salir adelante con la frente en alto, demostrando que será la mejor guía para su futuro nieto. “Se llamará José María, como su papá”, reveló la hija de Natalia.

Estas son otras famosas que se convirtieron en abuelas jóvenes

Maribel Guardia

La bella costarricense naturalizada mexicana siempre ha lucido espectacular y en 2017, cundo teiá 58 años, se conviertió en la abuela más sexy. Aquel año, su único hijo Julián dio la bienvenida al pequeño José Julián, fruto de su relación con Imelda Garza.

Bárbara Mori

La actriz tenía 20 años cuando dio a luz a su hijo Sergio y cuando este cumplió 18, la sorprendió con la noticia de que debutaría como papá al lado de la modelo brasileña, Natalia Subtil. Fue así como Mori debutó a los 38 años como abuela de la pequeña Mila, quien es su adoración.

A pesar de los problemas que han rodeado a su hijo respecto a su falta de responsabilidad como papá y las peleas con Subtil, la actriz ha luchado por estar muy presente en la vida de su nieta. Su ex, Sergio Mayer y su actual novio Fernando Rovzar también han sido los mejores abuelos para Mila.

Vanessa Guzmán

La actriz y fisicoculturista debutó como abuela de una hermosa niña por parte de su hijo de 22 años, José Eduardo Rodríguez. Ahora con 46 años, ella ha roto con muchos estigmas en torno a lo que debería estar haciendo y cómo debería verse, demostrando que puede ser una abuela sabia y sexy.